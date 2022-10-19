Оккупанты атаковали Киев крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе. Однако многие из них сбили системы ПВО.

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Штайнмайер решил пока не ехать в Киев

Президент Германии отменил свой визит в Киев. Его канцелярия аргументировала отказ "соображениями безопасности". Такое решение уже прокомментировали в правительстве Украины.

Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много международных дипломатов и гостей, желающих показать свое присутствие в столице прямо сейчас,

– отметил один из чиновников.

В частности, в среду, 19 октября, Киев посетил министр иностранных дел Греции, а уже на следующий день в столице ожидают визита еще одного главы государства.

Штайнмайеру посоветовали не ехать в Киев Федеральное министерство иностранных дел, МВД и органы безопасности Германии. Решение об отмене визита было принято во вторник, 18 октября.

Кратко об атаке по Киеву дронами-камикадзе

Утром 17 октября оккупанты атаковали Киев 28 иранскими дронами-камикадзе. Украинским защитникам удалось сбить 23 беспилотника. В частности, один приземлили патрульные из стрелкового оружия.

Однако еще один вражеский дрон попал в многоэтажку в Шевченковском районе столицы. Люди оказались под завалами. К сожалению, 5 жителей дома погибли.

Среди них были супруги, которые ждали ребенка. Виктория работала сомелье в известной сети Goodwine. Тело девушки обнаружили в объятиях мужа.

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