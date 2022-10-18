Про це повідомила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час Берлінського зовнішньополітичного форуму. Вона також підкреслила, що вважає, що Україна зараз найбільше потребує засобів ППО та артилерії.

Важливо Українська ППО та ПРО буде посилена завдяки допомозі учасників зустрічі у Рамштайні

Що планують передати

За її словами, Німеччина підтримуватиме Україну в питанні розмінування, а також, що вона підготувала великий пакет допомоги, який включатиме:

броньовані евакуаційні машини,

броньовані машини Dingo,

мостоукладні танки,

додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000,

РСЗВ,

антидронні системи.

Як зазначила міністр оборони Берлін, можливо, не завжди є дуже голосним у допомозі, однак ця підтримка насправді є суттєвою, і вона буде продовжена.

Уся допомога не випадкова

Ламбрехт сказала, що наповнення пакета допомоги обговорюється з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Так, 18 жовтня вони, зокрема, обговорили можливості пришвидшити постачання систем ППО IRIS-T. Також вона підкреслила, що у Німеччини немає "червоних ліній" у питанні постачання Україні озброєнь, однак вона надаватиме лише ту зброю, яка узгоджена в колі союзників.

Важливо, щоби завжди разом з партнерами, завжди з союзниками. Німеччина не має діяти одноосібно. Для мене це та сама червона лінія,

– сказала Ламбрехт.

Відтак Німеччина таки може надавати свої сучасні танки, однак коли це робитимуть й інші. Так, їх поки Україні не постачав ніхто, зокрема, США, на які Берлін орієнтується. Також Ламбрехт вважає, що більш ефективно зараз буде забезпечити ЗСУ танками радянських зразків, які передали інші країни в обмін на сучасну німецьку техніку. Це, на її думку, прагматичний підхід.

Аргументувала цю думку вона й тим, що сучасне західне озброєння потрібно опанувати, це не вийде зробити по "відео на Youtube". На таку підготовку потрібен час.

Військова допомога Україні: останні новини

Нідерланди пообіцяли передати Україні зенітні ракети на суму 15 мільйонів євро. Окрім того, Україні нададуть системи ППО, самохідні установки та іншу військову техніку.

Естонія також схвалила новий пакет військової допомоги нашій державі. Так, вона планує передати нове спорядження, амуніцію та боєприпаси.

11 жовтня США надали Україні 4 нові системи HIMARS. Вони уже прибули у нашу державу.

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