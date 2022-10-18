Об этом сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время Берлинского внешнеполитического форума. Она также подчеркнула, что считает, что Украина сейчас больше нуждается в средствах ПВО и артиллерии.

Важно Украинская ПВО и ПРО будут усилены благодаря помощи участников встречи в Рамштайне

Что планируют передать

По ее словам, Германия будет поддерживать Украину в вопросе разминирования, а также она подготовила большой пакет помощи, включающий:

бронированные эвакуационные машины,

бронированные машины Dingo,

мостоукладочные танки,

дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000,

РСЗО,

антидронные системы.

Как отметила министр обороны Берлин, возможно, не всегда громок в помощи, однако эта поддержка на самом деле существенная, и она будет продолжена.

Вся помощь не случайна

Ламбрехт сказала, что наполнение пакета помощи обсуждается с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. 18 октября они, в частности, обсудили возможности ускорить поставки систем ПВО IRIS-T. Также она подчеркнула, что у Германии нет "красных линий" в вопросе поставки Украине вооружений, однако она будет предоставлять только оружие, которое согласовано в кругу союзников.

Важно, чтобы всегда вместе с партнерами, всегда с союзниками. Германия не должна действовать единолично. Для меня это та же красная линия,

– сказала Ламбрехт.

Следовательно, Германия может предоставлять свои современные танки, однако когда это будут делать и другие. Их пока Украине не поставлял никто, в частности, США, на которые Берлин ориентируется. Также Ламбрехт считает, что более эффективно сейчас будет снабдить ВСУ танками советских образцов, которые передали другие страны в обмен на современную немецкую технику. Это, по ее мнению, прагматичный подход.

Аргументировала это мнение и тем, что современным западным вооружением нужно овладеть, это не получится сделать по "видео на Youtube". На такую подготовку нужно время.

Военная помощь Украине: последние новости

Нидерланды пообещали передать Украине зенитные ракеты на сумму 15 миллионов евро. Кроме того, Украина предоставит системы ПВО, самоходные установки и другую военную технику.

Эстония также одобрила новый пакет военной помощи нашему государству. Она планирует передать новое снаряжение, амуницию и боеприпасы.

11 октября США предоставили Украине 4 новых системы HIMARS. Они уже прибыли в нашу страну.

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