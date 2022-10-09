Пакет допомоги від Німеччини включає 100 тисяч одиниць зимової форми. Також Україна отримає від Німеччини 100 командних наметів з опаленням.

До теми Україна стане першою країною, на озброєнні якої будуть IRIS-T: що відомо про цю ППО

Українська армія готується до зими

Крім того, як пишуть німецькі ЗМІ, пакет допомоги включатиме електрогенератори, інше обладнання та комплексний сухий пайок.

Зауважимо, що 5 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання обговорювалася підготовка нашої армії до зимового періоду.

Міністр оборони Олексій Резніков інформував, що Збройні сили України забезпечені всім необхідним до зими.

Міноборони ще влітку почало робити замовлення на зимовий одяг. Так, наприкінці вересня Олексій Резніков заявив, що Міноборони уклало договори щодо виготовлення зимової форми з українськими та іноземними підприємствами.

Варто зазначити, що із зимовою військовою формою Україні допоможуть Данія, Литва та низка інших членів НАТО.

Україна отримає потужну допомогу від Німеччини

Німеччина пообіцяла передати Україні 100 танків радянського виробництва, які будуть поставлені з Греції та Словаччини за "круговою схемою".

Також ЗСУ мають отримати довгоочікувану сучасну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт 8 жовтня підтвердила, що Берлін передасть Києву танки та ППО.

Пані посол Німеччини Анка Фельдгузен інформувала, що Україна гарантовано отримає одну систему IRIS-T у 2022 році. Всього Німеччина має передати Україні 4 системи IRIS-T.

Довідка. Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Дізнайтесь більше – як працює ЗРК IRIS-T SLM: дивіться відео