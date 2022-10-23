Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк. Раніше повідомлялось про те, що Шольц знайшов ще одну причину, чому не надає танки Україні.

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Шольц спирається на соціологію

Давидюк розповів, що Шольц спирається на соціологію, але цього нині не треба робити. Соціальна підтримка зараз не означає, що потім буде високий політичний рейтинг. Приклади Януковича, Гітлера та Путіна, у яких була чи є чимала підтримка, демонструють, що вона не рятує потім від руйнівних процесів.

Швидше за все, просто заїхала група російських лобістів, яка розклала свої карти. Або це страх ядерного удару, який теж може бути. Шольц – він як листочок, то вправо, то вліво летить, з огляду на те, куди подує вітер,

– зазначив політолог.

Треба скерувати Шольца в наш напрямок

Він продовжив, що треба скерувати цей "вітер" у наш бік. Шольц на тижні висловив непогану заяву щодо розширення Євросоюзу до 32 – 36 країн. А потім змінив настрої і видав уже проросійські наративи.

"Німеччині треба фінально перебудуватись від Росії. Їй треба зрозуміти, що ХХІ століття не буде століттям дешевого російського газу. Росія втрачає свою легітимність як газової і нафтової держави", – наголосив Давидюк.

Путін корумпував старий німецький політикум

За його словами, Німеччина була демілітаризована й надто близькою до Росії. За 22 роки при владі Путін корумпував там практично всі бізнес-еліти і практично всю політичну еліту. Щоправда, він не зачепив нове покоління, бо, можливо, не помічав його, а, можливо, грошей не вистачило.

Старе німецьке політичне покоління було заточене під Росію, тому ці заяви зрозумілі. Шольц боїться російських танків під Берліном. З одного боку він хоче допомагати, і з фінансового боку вони дійсно закривають багато наших запитань, з іншого – він боїться доторкатись до зброї,

– підкреслив політолог.

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На Шольца треба тиснути

Він додав, що на Шольца треба тиснути, бо він і загалом німці за Україну. Просто іноді він слухає свого вчителя Шредера. Якщо Німеччина не бажає допомагати зброєю, нехай допомагає фінансово.

"Оцінімо 1 Leopard у 1 мільярд доларів. Не хоче дати 4 танки, 1 одразу, 3 до Нового року – дай 4 мільярди. Ми за ці гроші знайдемо танки на інших ринках", – підсумував Давидюк.

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