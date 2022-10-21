Що цікаво, в іноземних країнах відкривають навіть школи з українською мовою викладання. Однією з таких держав стала Німеччина, яка прихистила чимало наших земляків після 24 лютого.
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У Берліні діти вчитимуться і німецькою, і українською
У Берліні 19 жовтня запрацювала Німецько-українська школа. У межах цього проєкту діти зможуть вчитися і німецькою, і українською мовами. У майбутньому ж отримають атестати про загальну середню освіту обох країн.
Підготовчий етап проєкту – на навчальний рік 2022 – 2023 – охоплює два класи у початковій школі "Азіз-Несін" у Фрідріхсгайні-Кройцберзі та чотири класи у школі "Хелена-Ланге" у Штегліц-Целендорфі.
Цей проєкт створили для дітей, заради порозуміння між народами та на знак великої солідарності з Україною,
– наголосила сенаторка з питань освіти, молоді та сім'ї Німеччини Астрід-Сабіне Буссе.
Повноцінно проєкт запрацює у наступному навчальному році. А цього – триватиме тестування та планування українського навчального контенту. Він необхідний для підготовки до української атестації.
У Німеччині відкрився освітній хаб для біженців з України
У німецькому Лейпцигу розпочав роботу український хаб. У ньому пропонують безліч освітніх можливостей біженцям з України.
У хабі українцям пропонують:
- навчання за українською програмою;
- опановування IT-професій та найзатребуваніших навичок на ринку праці (soft skills);
- навчання української, німецької та англійської мов;
- визначення професії у відповідності власним здібностям за допомогою штучного інтелекту;
- дізнатись про особливості проживання та культури в Німеччині;
- сприяння у працевлаштуванні;
- екскурсії та інші культурні заходи для змістовного відпочинку.