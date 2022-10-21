Что интересно, в зарубежных странах открывают даже школы с украинским языком преподавания. Одним из таких государств стала Германия, приютившая немало наших земляков после 24 февраля.

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В Берлине дети будут учиться и на немецком, и на украинском

В Берлине 19 октября заработала Немецко-украинская школа. В рамках этого проекта дети смогут учиться и на немецком, и на украинском языках. В будущем же получат аттестаты об общем среднем образовании обеих стран.

Подготовительный этап проекта – на учебный год 2022 – 2023 – охватывает два класса в начальной школе "Азиз-Несин" во Фридрихсгайне-Кройцберге и четыре класса в школе "Хелена-Ланге" в Штеглиц-Целендорфе.

Этот проект был создан для детей, ради взаимопонимания между народами и в знак большой солидарности с Украиной,

– подчеркнула сенатор по вопросам образования, молодежи и семьи Германии Астрид-Сабине Буссе.

Полноценно проект заработает в следующем учебном году. А в этом – будет продолжаться тестирование и планирование украинского учебного контента. Он необходим для подготовки к украинской аттестации.

Обратите внимание! В Германии из-за войны учится около 180 тысяч украинских детей и работает около 2700 учителей и ассистентов из Украины.

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