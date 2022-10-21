Что интересно, в зарубежных странах открывают даже школы с украинским языком преподавания. Одним из таких государств стала Германия, приютившая немало наших земляков после 24 февраля.
Читайте Словакия предоставляет стипендии украинским студентам и ученым: кто может получить
В Берлине дети будут учиться и на немецком, и на украинском
В Берлине 19 октября заработала Немецко-украинская школа. В рамках этого проекта дети смогут учиться и на немецком, и на украинском языках. В будущем же получат аттестаты об общем среднем образовании обеих стран.
Подготовительный этап проекта – на учебный год 2022 – 2023 – охватывает два класса в начальной школе "Азиз-Несин" во Фридрихсгайне-Кройцберге и четыре класса в школе "Хелена-Ланге" в Штеглиц-Целендорфе.
Этот проект был создан для детей, ради взаимопонимания между народами и в знак большой солидарности с Украиной,
– подчеркнула сенатор по вопросам образования, молодежи и семьи Германии Астрид-Сабине Буссе.
В Германии открылся образовательный хаб для беженцев из Украины
В немецком Лейпциге начал работу украинский хаб. В нем предлагают множество образовательных возможностей беженцам из Украины.
В хабе украинцам предлагают:
- обучение по украинской программе;
- овладение IT-профессиями и самыми востребованными навыками на рынке труда (soft skills);
- обучение украинскому, немецкому и английскому языкам;
- определение профессии в соответствии с собственными способностями с помощью искусственного интеллекта;
- узнать особенности проживания и культуры в Германии;
- содействие в трудоустройстве;
- экскурсии и другие культурные мероприятия для содержательного отдыха.