Что интересно, в зарубежных странах открывают даже школы с украинским языком преподавания. Одним из таких государств стала Германия, приютившая немало наших земляков после 24 февраля.

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В Берлине дети будут учиться и на немецком, и на украинском

В Берлине 19 октября заработала Немецко-украинская школа. В рамках этого проекта дети смогут учиться и на немецком, и на украинском языках. В будущем же получат аттестаты об общем среднем образовании обеих стран.

Подготовительный этап проекта – на учебный год 2022 – 2023 – охватывает два класса в начальной школе "Азиз-Несин" во Фридрихсгайне-Кройцберге и четыре класса в школе "Хелена-Ланге" в Штеглиц-Целендорфе.

Этот проект был создан для детей, ради взаимопонимания между народами и в знак большой солидарности с Украиной,
– подчеркнула сенатор по вопросам образования, молодежи и семьи Германии Астрид-Сабине Буссе.

Полноценно проект заработает в следующем учебном году. А в этом – будет продолжаться тестирование и планирование украинского учебного контента. Он необходим для подготовки к украинской аттестации.

В Германии открылся образовательный хаб для беженцев из Украины

В немецком Лейпциге начал работу украинский хаб. В нем предлагают множество образовательных возможностей беженцам из Украины.

В хабе украинцам предлагают:

  • обучение по украинской программе;
  • овладение IT-профессиями и самыми востребованными навыками на рынке труда (soft skills);
  • обучение украинскому, немецкому и английскому языкам;
  • определение профессии в соответствии с собственными способностями с помощью искусственного интеллекта;
  • узнать особенности проживания и культуры в Германии;
  • содействие в трудоустройстве;
  • экскурсии и другие культурные мероприятия для содержательного отдыха.