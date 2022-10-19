Так, правительство Словакии предлагает украинским студентам и ученым дополнительные стипендии на 2022-2023 учебный год. Однако ими во время военного положения могут воспользоваться только женщины или мужчины, не входящие в возрастную категорию 18 – 60 лет.

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Что предлагает Словакия украинцам

Словацкое правительство предлагает украинцам 12 стипендий на обучение. Их предоставят как бакалаврам, так и магистрам. Срок обучения – от 1 до 10 месяцев. А также – 2 стипендии для студентов пятого курса Ужгородского национального университета кафедры словацкой филологии. Обучение – до 5 месяцев.

Словаки предлагают также 8 стипендий для аспирантов (обучение или выполнение научно-исследовательских работ) и преподавателей ВУЗов (преподавание лекций или выполнение научно-исследовательских работ). Срок обучения и преподавания – 1-10 месяцев.

Каков размер стипендий для преподавателей и студентов

Размер стипендии для студентов (бакалавр или магистр) составит 400 евро в месяц.

Для аспирантов, преподавателей или ученых университетов (без звания доктора философии или эквивалента) – 734 € в месяц.

Для преподавателей или ученых университета (со званием PhD или эквивалентом) стипендия составит 1015 евро в месяц.

Как принять участие в программе

Для участия в программе кандидатам необходимо отправить документы по электронному адресу scholarshipsmon@gmail.com. Или же по почтовому адресу Минобразования по адресу: проспект Победы, 10, город Киев, 01135. При этом указать в теме письма или на конверте "Стипендии на обучение в Словацкой Республике 2022".

Принимать заявки будут до 26 октября 2022 года.

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Какие университеты мира являются лучшими

Британский журнал об образовании Times Higher Education обнародовал международный рейтинг университетов. Именно эти учебные заведения считают лучшими для вступления в 2023 году.