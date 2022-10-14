В рейтинг Times Higher Education вошли 1799 университетов из 104 стран и регионов мира. Среди них – 10 украинских вузов.
Важно Из-за обстрелов России пострадали библиотека и университет Шевченко в Киеве
Какие украинские попали в рейтинг
Эффективность университета измеряли на основе пяти категорий деятельности:
- преподавание;
- исследование;
- количество цитирований научных публикаций;
- доходы от сотрудничества с промышленностью и частными предприятиями;
- Интернационализация.
Итак, в рейтинг попали:
- Сумской государственный университет – 401 – 500 место;
- Национальный университет "Львовская политехника" – 601 – 800 место;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1001 – 1200 место;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 1201 – 1500 место;
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 1201 – 1500 место;
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 1201 – 1500 место;
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 1201 место;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 1201+ место;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 1201+ место;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 1201+ место.
Какие университеты мира являются лучшими
- Оксфордский институт;
- Гарвардский университет;
- Кембриджский университет;
- Стэнфордский университет;
- Массачусетский технологический институт;
- Калифорнийский технологический институт;
- Принстонский университет;
- Университет Калифорнии (Беркли);
- Йельский университет;
- Имперский колледж Лондона.
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Россия уничтожает учебные заведения Украины
- Из-за массированного ракетного обстрела Россией Киева 10 октября значительные повреждения получил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В помещениях Желтого корпуса университета вылетели окна и двери. Также есть значительные разрушения и внутри помещения вуза.
- Среди поврежденных российскими ракетами учреждений столицы – Научная библиотека имени М. Максимовича КНУ Тараса Шевченко. Директор библиотеки Олег Сербин рассказал, насколько серьезны разрушения. В основном в здании повреждены окна, двери и стены. Книги при этом уцелели, ведь стекло летело между рядами. Для восстановления библиотеки нужны значительные средства.
- Также сильно повреждены штаб-квартира Министерства образования и науки Украины и Киевский городской дом учителя.