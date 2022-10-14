До рейтингу Times Higher Education увійшли 1799 університетів зі 104 країн і регіонів світу. Серед них – 10 українських вишів.

Важливо Через обстріли Росії пошкоджені бібліотека, університет Шевченка та Будинок учителя у Києві

Які українські потрапили до рейтингу

Ефективність університету вимірювали на основі п'яти категорій діяльності:

  • викладання;
  • дослідження;
  • кількість цитувань наукових публікацій;
  • доходи від співпраці з промисловістю та приватними підприємствами;
  • інтернаціоналізація.

Тож до рейтингу потрапили:

  • Сумський державний університет – 401 – 500 місце;
  • Національний університет "Львівська політехніка" – 601 – 800 місце;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки – 1001 – 1200 місце;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка – 1201 – 1500 місце;
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 1201 – 1500 місце;
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 1201 – 1500 місце;
  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 1201+ місце;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1201+ місце;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 1201+ місце;
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 1201+ місце.

Які університети світу є найкращими

  • Оксфордський університет;
  • Гарвардський університет;
  • Кембриджський університет;
  • Стенфордський університет;
  • Массачусетський технологічний інститут;
  • Каліфорнійський технологічний інститут;
  • Прінстонський університет;
  • Університет Каліфорнії (Берклі);
  • Єльський університет;
  • Імперський коледж Лондона.

Читайте "Тримаймося": в університеті Шевченка показали наслідки ракетного удару

Росія нищить заклади освіти України

  • Через масований ракетний обстріл Росією Києва 10 жовтня значних пошкоджень зазнав Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У приміщеннях Жовтого корпусу університету вилетіли вікна та двері. Також є значні руйнування і всередині приміщення вишу.
  • Серед пошкоджених російськими ракетами закладів столиці – і Наукова бібліотека імені М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка. Директор бібліотеки Олег Сербін розповів, наскільки серйозними є руйнування. В основному у будівлі пошкоджені вікна, двері та стіни. Книги при цьому вціліли, адже скло летіло поміж рядами. На відновлення бібліотеки потрібні значні кошти.
  • Також сильно пошкоджені й штаб-квартира Міністерства освіти і науки України та Київський міський будинок учителя.