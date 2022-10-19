Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что по состоянию на 18 октября заявления на поступление в вузы подали более 188 тысяч абитуриентов. Общее количество заявлений составляет 640 тысяч.

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Какие вузы и специальности самые популярные в 2022 году

Традиционно больше всего заявлений, по словам министра, поступающие подали на следующие специальности:

правовые;

управленческие;

гуманитарные;

IT-специальности;

педагогическая специальность "Среднее образование".

Самые популярные вузы по количеству поданных заявлений:

Национальный университет "Львовская политехника" – 28314;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 27 635;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 27303;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 26797;

Национальный авиационный университет – 18184.

Рейтинг вузов по рекомендациям на бюджет:

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 3932;

Национальный университет "Львовская политехника" – 2960;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 2890;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 2331;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 1497.

К слову, вступительная кампания продолжается. Студентов, поступивших на платную форму обучения при наличии вакантных мест, могут перевести на бюджет.

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Как проходила вступительная кампания в вузе в 2022 году

В этом году из-за полномасштабной войны в Украине абитуриенты писали национальный мультимедийный тест по трем предметам вместо ВНО.

По его результатам выпускники школ и поступали в вузы.

В этом году выпускники, выехавшие за границу из-за войны, впервые могли написать мультимедийный тест в 58 городах 32 стран мира.

В общей сложности его составляли почти 215 тысяч абитуриентов. Из них более 23 тысяч человек – за рубежом.

Более 10 тысяч участников национального мультимедийного теста, по словам главы МОН, получили 200 баллов хотя бы по одному предмету. Также почти 2 тысячи человек – по двум предметам и более 560 – по трем

На бакалавриат, на бюджет, в украинские вузы в этом году поступило более 63 тысяч человек. На платную форму обучения – около 78 тысяч абитуриентов, добавил министр.

При этом около 190 поступающих будут учиться в частных вузах за средства государства.

Также в этом году причислили почти полмиллиона абитуриентов в колледжи.