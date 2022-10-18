Министр образования и науки Сергей Шкарлетт во время брифинга рассказал, что МОН имеет альтернативы поступлению в вузы в Украине в 2023 году. И это независимо от того, сколько и как будет продолжаться военное положение в нашем государстве.

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Как пройдет вступительная кампания в 2023 году

Шкарлетт рассказал, что альтернативный формат поступления в вузы в 2022 году – национальный мультимедийный тест и его результаты – достиг целей. Однако в этом формате не остановятся.

Так что вступительную кампанию в вузы в 2023 году будут формировать на основе:

ВНО;

обновленного варианта НМТ, учитывающего пожелания абитуриентов.

МОН уже подготовил необходимые документы по применению ВНО как основного инструмента оценивания знаний выпускников школ.

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Как проходила вступительная кампания в вузе в 2022 году

В этом году из-за полномасштабной войны в Украине абитуриенты писали национальный мультимедийный тест по трем предметам вместо ВНО.

По его результатам выпускники школ и поступали в вузы.

В этом году выпускники, выехавшие за границу из-за войны, впервые могли написать мультимедийный тест в 58 городах 32 стран мира.

В общей сложности его составляли почти 215 тысяч абитуриентов. Из них более 23 тысяч человек – за рубежом.

Более 10 тысяч участников национального мультимедийного теста, по словам главы МОН, получили 200 баллов хотя бы по одному предмету. Также почти 2 тысячи человек – по двум предметам и более 560 – по трем

На бакалавриат, на бюджет, в украинские вузы в этом году поступило более 63 тысяч человек. На платную форму обучения – около 78 тысяч абитуриентов, добавил министр.

При этом около 190 поступающих будут учиться в частных вузах за средства государства.

Также в этом году причислили почти полмиллиона абитуриентов в колледжи.