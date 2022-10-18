Министр образования и науки Сергей Шкарлет во время брифинга рассказал, что нынешняя вступительная кампания уже завершается. Однако украинцы, желающие поступить в вузы, еще имеют шанс стать студентами.
Важно Студенты-переселенцы и дети погибших воинов ВСУ будут учиться бесплатно в украинских вузах
Сколько абитуриентов сдали мультимедийный тест и стали студентами
В этом году, по словам Шкарлета, мультимедийный тест написали почти 215 тысяч абитуриентов. Из них более 23 тысяч человек сдали тестирование за рубежом. К слову, впервые выпускники, выехавшие за границу из-за войны, могли написать этот тест в 58 городах 32 стран мира.
На бакалавриат, на бюджет, в украинские вузы в этом году поступило более 63 тысяч человек. На платную форму обучения – почти 78 тысяч абитуриентов, добавил министр. К слову, в прошлом году таких поступающих было почти 60 тысяч и более 71 тысячи соответственно.
При этом, по словам главы МОН, почти 190 поступающих будут учиться в частных вузах за счет государства.
Также в этом году зачислили почти полмиллиона абитуриентов в колледжи.
Какие студенты будут учиться бесплатно
В этом году отдельных студентов переведут в вузах на бюджетную форму обучения.
Это нововведение будет касаться следующих категорий студентов:
- проживающих на временно оккупированной территории, территории проведения военных действий или в оккупации;
- переселенцев, покинувших эти территории.
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Такую же возможность получили:
- дети погибших защитников Украины;
- участники боевых действий;
- лица, получившие инвалидность в результате войны и их дети.