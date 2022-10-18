Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час брифінгу розповів, що цього року понад 200 тисяч абітурієнтів написали національний мультимедійний тест. Частина з них у той час перебувала за кордоном.

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Скільки вступників склало мультимедійний тест

Шкарлет наголосив, що вперше випускники, які виїхали за кордон через війну, могли написати мультимедійний тест у 58 містах 32 країн світу. Загалом його складали майже 215 тисяч абітурієнтів. З них понад 23 тисячі осіб – за кордоном.

Наші діти продемонстрували високий рівень знань,

– наголосив міністр.

Скільки абітурієнтів отримали найвищий бал

Понад 10 тисяч учасників національного мультимедійного тесту, за словами очільника МОН, отримали 200 балів хоча б з одного предмета. Також майже 2 тисячі осіб – з двох предметів та понад 560 – з трьох.

Зокрема 200 балів вступники отримали з таких предметів:

українська мова – майже 3000 осіб;

історія України – понад 4200 осіб;

математика – понад 6100 осіб.



скриншот презентації МОН

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Скільки абітурієнтів стали студентами

Саме за результатами НМТ приймають у 2022 році до вишів.

Нбакалаврат, на бюджет, в українські виші цьогоріч вступило понад 63 тисячі осіб. На платну форму навчання – майже 78 тисяч абітурієнтів, додав міністр. До слова, минулого року таких вступників було майже 60 тисяч та понад 71 тисяча відповідно.

При цьому, за словами очільника МОН, майже 190 вступників навчатимуться у приватних вишах за кошти держави.

Також цього року зарахували майже пів мільйона абітурієнтів до коледжів.