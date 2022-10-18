Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів про випадок порушення мовного закону у київському виші. Там викладач вчив студентів недержавною мовою.

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Викладач вчив студентів не українською мовою

Так, доцент київського вишу вів пару у третьокурсників недержавною мовою. Таким чином порушив статтю 21 мовного закону. За це викладач заплатить штраф – 3400 гривень. Відповідна постанова набрала чинності 16 жовтня.

Штраф викладач має сплатити не пізніше як через 15 днів з часу отримання відповідної постанови. В іншому разі штраф стягнуть примусово. Тоді доведеться сплатити вже 6800 гривень.

Викладачів каратимуть за викладання недержавною мовою

Кремінь також розповів, що в Офісі уповноваженого із захисту державної мови у 2021 році отримали понад 150 звернень щодо порушень мовного законодавства педагогами. У 2022 році – близько 70.

Сфера освіти, яка мала б бути прикладом у питанні дотримання мовного законодавства, на жаль, серед тих, де ми щороку фіксуємо чималу кількість порушень,

– наголосив Кремінь.

Він також наголосив, що у час повномасштабної війни педагоги мають утверджувати українську ідентичність. Тож за викладання недержавною мовою їх каратимуть.