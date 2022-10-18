Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал о случае нарушения языкового закона в киевском вузе. Там преподаватель учил студентов на негосударственном языке.

Важная Вступительная кампания продолжается: сколько украинцев в этом году стали студентами вузов и колледжей

Преподаватель учил студентов не на украинском языке

Так, доцент киевского вуза вел пару у третьекурсников на негосударственном языке. Таким образом, нарушил статью 21 языкового закона. За это преподаватель заплатит штраф – 3400 гривен. Соответствующее постановление вступило в силу 16 октября.

Штраф преподаватель должен оплатить не позднее чем через 15 дней с момента получения постановления о штрафе. В противном случае штраф взыщут принудительно. Тогда придется уплатить уже 6800 гривен.

Преподавателей будут наказывать за преподавание на негосударственном языке

Креминь также рассказал, что в Офисе уполномоченного по защите государственного языка в 2021 году получили более 150 обращений по поводу нарушений языкового законодательства педагогами. В 2022 году – около 70.

Сфера образования, которая должна быть примером в вопросе соблюдения языкового законодательства, к сожалению, среди тех, где мы ежегодно фиксируем немалое количество нарушений,

– подчеркнул Кремень.

Он также подчеркнул, что во время полномасштабной войны педагоги должны утверждать украинскую идентичность. Поэтому за преподавание на негосударственном языке их будут наказывать.