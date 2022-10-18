Министр образования и науки Сергей Шкарлетт во время брифинга рассказал, что в этом году более 200 тысяч абитуриентов написали национальный мультимедийный тест. Часть из них в то время находилась за границей.
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Сколько поступающих сдали мультимедийный тест
Шкарлетт отметил, что впервые выпускники, выехавшие за границу из-за войны, могли написать мультимедийный тест в 58 городах 32 стран мира. В общей сложности его составляли почти 215 тысяч абитуриентов. Из них более 23 тысяч человек – за рубежом.
Наши дети продемонстрировали высокий уровень знаний,
– подчеркнул министр.
Сколько абитуриентов получили самый высокий балл
Более 10 тысяч участников национального мультимедийного теста, по словам главы МОН, получили 200 баллов хотя бы по одному предмету. Также почти 2 тысячи человек – по двум предметам и более 560 – по трем.
В частности, 200 баллов поступающие получили по следующим предметам:
- украинский язык – почти 3000 человек;
- история Украины – более 4200 человек;
- математика – более 6100 человек.
скриншот презентации МОН
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Сколько абитуриентов стали студентами
Именно по результатам НМТ принимают в 2022 году в вузы.
На бакалаврат, на бюджет, в украинские вузы в этом году поступило более 63 тысяч человек. На платную форму обучения – около 78 тысяч абитуриентов, добавил министр. К слову, в прошлом году таких поступающих было почти 60 тысяч и более 71 тысяч соответственно.
При этом, по словам главы МОН, почти 190 поступающих будут учиться в частных вузах за средства государства.
Также в этом году причислили почти полмиллиона абитуриентов в колледжи.