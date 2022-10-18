Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час брифінгу розповів, що МОН має альтернативи вступу у виші в Україні у 2023 році. І це незалежно від того, скільки і як триватиме воєнний стан у нашій державі.

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Як відбуватиметься вступна кампанія у 2023 році

Шкарлет розповів, що альтернативний формат вступу у виші у 2022 році – національний мультимедійний тест і його результати – досяг цілей. Проте на цьому форматі не зупиняться.

Тож вступну кампанію у ВНЗ у 2023 році формуватимуть на основі:

ЗНО;

оновленого варіанту НМТ, який враховуватиме побажання абітурієнтів.

МОН уже підготувало необхідні документи щодо застосування ЗНО як основного інструменту оцінювання знань випускників шкіл.

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Як відбувалася вступна кампанія у виші у 2022 році

Цього року через повномасштабну війну в Україні абітурієнти писали національний мультимедійний тест з трьох предметів замість ЗНО.

За його результатами випускники шкіл і вступали до ВНЗ.

Цього року випускники, які виїхали за кордон через війну, вперше могли написати мультимедійний тест у 58 містах 32 країн світу.

Загалом його складали майже 215 тисяч абітурієнтів. З них понад 23 тисячі осіб – за кордоном.

Понад 10 тисяч учасників національного мультимедійного тесту, за словами очільника МОН, отримали 200 балів хоча б з одного предмета. Також майже 2 тисячі осіб – з двох предметів та понад 560 – з трьох

На бакалаврат, на бюджет, в українські виші цьогоріч вступило понад 63 тисячі осіб. На платну форму навчання – майже 78 тисяч абітурієнтів, додав міністр.

При цьому майже 190 вступників навчатимуться у приватних вишах за кошти держави.

Також цього року зарахували майже пів мільйона абітурієнтів до коледжів.