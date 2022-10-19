Так, уряд Словаччини пропонує українським студентам та науковцям додаткові стипендії на 2022 – 2023 навчальний рік. Однак ними у час воєнного стану можуть скористатися лише жінки або чоловіки, які не входять у вікову категорію 18 – 60 років.
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Що пропонує Словаччина українцям
Словацький уряд пропонує українцям 12 стипендій на навчання. Їх нададуть як бакалаврам, так і магістрам. Термін навчання – від 1 до 10 місяців. А також – 2 стипендії для студентів п'ятого курсу Ужгородського національного університету кафедри словацької філології. Навчання – до 5 місяців.
Словаки пропонують теж 8 стипендій для аспірантів (навчання або виконання науково-дослідних робіт) і викладачів ВНЗ (викладання лекцій або виконання науково-дослідницьких робіт). Термін навчання та викладання – 1 до 10 місяців.
Який розмір стипендій для викладачів та студентів
- Розмір стипендії для студентів (бакалавр або магістр) становитиме 400 євро на місяць.
- Для аспірантів, викладачів або науковців університетів (без звання доктора філософії або еквіваленту) – 734 € на місяць.
- Для викладачів або науковців університету (зі званням PhD або еквівалентом) стипендія складатиме 1015 євро на місяць.
Як взяти участь у програмі
Для участі у програмі кандидатам необхідно надіслати документи на електронну адресу scholarshipsmon@gmail.com. Або ж на поштову адресу Міносвіти за адресою: проспект Перемоги, 10, місто Київ, 01135. При цьому зазначити в темі листа або на конверті "Стипендії на навчання в Словацькій Республіці 2022".
Прийматимуть заявки до 26 жовтня 2022 року.
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Які університети світу є найкращими
Британський журнал про освіту Times Higher Education оприлюднив міжнародний рейтинг університетів. Саме ці заклади освіти вважають найкращими для вступу у 2023 році.
- Оксфордський університет;
- Гарвардський університет;
- Кембриджський університет;
- Стенфордський університет;
- Массачусетський технологічний інститут;
- Каліфорнійський технологічний інститут;
- Прінстонський університет;
- Університет Каліфорнії (Берклі);
- Єльський університет;
- Імперський коледж Лондона.