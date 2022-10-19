Так, уряд Словаччини пропонує українським студентам та науковцям додаткові стипендії на 2022 – 2023 навчальний рік. Однак ними у час воєнного стану можуть скористатися лише жінки або чоловіки, які не входять у вікову категорію 18 – 60 років.

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Що пропонує Словаччина українцям

Словацький уряд пропонує українцям 12 стипендій на навчання. Їх нададуть як бакалаврам, так і магістрам. Термін навчання – від 1 до 10 місяців. А також – 2 стипендії для студентів п'ятого курсу Ужгородського національного університету кафедри словацької філології. Навчання – до 5 місяців.

Словаки пропонують теж 8 стипендій для аспірантів (навчання або виконання науково-дослідних робіт) і викладачів ВНЗ (викладання лекцій або виконання науково-дослідницьких робіт). Термін навчання та викладання – 1 до 10 місяців.

Який розмір стипендій для викладачів та студентів

Розмір стипендії для студентів (бакалавр або магістр) становитиме 400 євро на місяць.

Для аспірантів, викладачів або науковців університетів (без звання доктора філософії або еквіваленту) – 734 € на місяць.

Для викладачів або науковців університету (зі званням PhD або еквівалентом) стипендія складатиме 1015 євро на місяць.

Як взяти участь у програмі

Для участі у програмі кандидатам необхідно надіслати документи на електронну адресу scholarshipsmon@gmail.com. Або ж на поштову адресу Міносвіти за адресою: проспект Перемоги, 10, місто Київ, 01135. При цьому зазначити в темі листа або на конверті "Стипендії на навчання в Словацькій Республіці 2022".

Прийматимуть заявки до 26 жовтня 2022 року.

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Які університети світу є найкращими

Британський журнал про освіту Times Higher Education оприлюднив міжнародний рейтинг університетів. Саме ці заклади освіти вважають найкращими для вступу у 2023 році.