Про важливість ППО для України заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю. За її словами, протиповітряна оборона для нас зараз набагато важливіша, ніж танки.

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Бербок каже про причетність Німеччини до успіху ЗСУ

Анналена Бербок відзначила успіхи українців у знешкодженні російських ракет, адже за наявних засобів наша ППО знешкодила половину ракет під час масованого ракетного обстрілу України. Однак глава німецького МЗС каже, що це стало можливим, зокрема, через надання озброєння Берліном, таких як зенітна самохідна артилерійська установка Gepard.

"Щойно на початку тижня ми побачили, наскільки важлива протиповітряна оборона. На щастя, половину ракетних атак на Київ вдалося перехопити, в тому числі завдяки нашим постачанням зброї", – зазначила Бербок.

Глава МЗС Німеччини підкреслила, що Берлін продовжуватиме підтримку України, особливо у сфері протиповітряної оборони. Водночас міністерка відзначила, що Україна зараз отримує необхідні танки за принципом обміну – тобто країни віддають свої танки Україні в обмін на більш сучасні моделі, які надають їм закордонні партнери, зокрема Німеччина.

Якщо говорити про згадані вами танки, вони вже постачаються іншими країнами в рамках "кільцевої" схеми обміну. Крім того, завдяки просуванню на схід українські війська змогли захопити велику кількість російських танків. Тому питання танків зараз стоїть не так гостро, як питання протиповітряної оборони,

– наголосила Бербок.

Після масованого ракетного обстрілу міжнародні партнери України звернули увагу на необхідність надати Україні більшу кількість засобів ППО. Зокрема допомогу пообіцяли США, Франція, Іспанія та Німеччина. Зокрема остання уже передала нашій державі ЗРК ITIS-T, який зараз закриває наше небо на Півдні.

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