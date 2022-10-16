О важности ПВО для Украины заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью. По ее словам, противовоздушная оборона для нас сейчас гораздо важнее танков.

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Бербок говорит о причастности Германии к успеху ВСУ

Анналена Бербок отметила успехи украинцев в обезвреживании российских ракет, ведь при имеющихся средствах наша ПВО обезвредила половину ракет во время массированного ракетного обстрела Украины. Однако глава немецкого МИД говорит, что это стало возможным, в частности, из-за предоставления вооружения Берлином, таких как зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard.

"Только в начале недели мы увидели, насколько важна противовоздушная оборона. К счастью, половину ракетных атак на Киев удалось перехватить, в том числе благодаря нашим поставкам оружия", – отметила Бербок.

Глава МИД Германии подчеркнула, что Берлин будет продолжать поддержку Украины, особенно в сфере противовоздушной обороны. В то же время, министр отметила, что Украина сейчас получает необходимые танки по принципу обмена – то есть страны отдают свои танки Украине в обмен на более современные модели, которые предоставляют им зарубежные партнеры, в частности Германия.

Если говорить об упомянутых вами танках, они уже поставляются другими странами в рамках "кольцевой" схемы обмена. Кроме того, благодаря продвижению к востоку украинские войска смогли захватить большое количество российских танков. Поэтому вопрос танков сейчас стоит не так остро, как вопрос противовоздушной обороны,

– подчеркнула Бербок.

После массированного ракетного обстрела международные партнеры Украины обратили внимание на необходимость предоставить Украине больше средств ПВО. В частности, помощь пообещали США, Франция, Испания и Германия. В частности, последняя уже передала нашему государству ЗРК ITIS-T, который сейчас закрывает наше небо на Юге.

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