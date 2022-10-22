Ще на початку жовтня Зеленський намагався пояснити Шольцу, що питання постачання зброї, зокрема танків Leopard, – це питання життя українських солдатів. Однак канцлер Німеччини наче цього не розуміє.
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Німеччина самостійно не передаватиме зброю
Вочевидь, пан Шольц не читав конституцію своєї держави, де чітко зазначено, що Німеччина є незалежною державою. Бо більше ніяк не можна пояснити те, що він сказав у своєму недавньому інтерв'ю.
Журналіст видання Welt поставив чиновнику дратівливе для нього запитання про передачу Україні танків. Інтерв'юер зазначив, що наразі Збройні Сили здійснюють контрнаступ радянською технікою. Якщо в неї влучити – екіпаж всередині просто-таки згорить.
Україні конче потрібна сучасна зброя, аби вберегти життя солдатам. Однак Шольц, наче не чуючи питання, вирішив висунути претензії до інших країн.
Факт залишається фактом: питання про те, яку зброю ми постачаємо, ґрунтується на дуже чіткому принципі – не можна робити це самостійно,
– сказав Шольц.
У захист високопосадовця варто зазначити, що Німеччина організовує постачання техніки з інших країн. Зокрема, понад 100 танків було привезено в нашу державу з:
- Чехії;
- Словаччини;
- Словенії;
- Греції
Однак це все одно озброєння російського чи пострадянського виробництва, яке ніколи не зрівняється з танками Leopard.
Яка особливість танків LeopardЦей вид танків входить у п'ятірку найкращих танків світу. Перші моделі цього виду техніки з'явились у 60-х роках минулого століття у Західній Німеччині. Вважається, що сучасні високоефективні кумулятивні боєголовки HEAT, що є танку, знижують значення бронювання, тому головна увага зосереджується на ударній силі та маневреності машини.
Джерело: Вікіпедія
До 30 відсотків громадян Німеччини проти надання Україні зброї
Канцлер також зазначив, що спілкувався з громадянами та визначив, що від 20 до 30 відсотків людей з німецькими паспортами не погоджуються з політикою передачі зброї нашій державі.
Мої враження від дискусій із громадянами: 20 – 30 відсотків не погоджуються ні з політикою санкцій, ні з постачаннями зброї. Серед них є виборці майже з усіх політичних напрямків, від ХДС/ХСС, ВДП, Зелених, а також від СДПН,
– сказав політик.
Варто зазначити, що Шольц не тільки майстер зі скандальних заяв. Він також "талановитий" соціолог, оскільки самотужки зміг визначити відсоток громадян Німеччини, що проти санкцій та постачання зброї.
Я говорю та пояснюю причини наших рішень (рішень німецької влади – 24 канал). Дуже багато хто вважає правильним зважений курс влади. Тому думка дуже широка. Ми не повинні втрачати це (думки різних людей – 24 канал) з поля зору, якщо ми хочемо триматися разом як суспільство,
– зазначив політик.
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Як Німеччина допомагає Україні
- Окрім критики німецької влади, варто також зазначити, як ця держава нас підтримує. Зокрема Німеччина надає Україні системи протиповітряної оборони. Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт детально розповіла, яку допомогу отримають ЗСУ.
- Цікаво, що перша леді України Олена Зеленська також долучилась до переговорів з Німеччиною щодо постачань ППО для нашої держави.
Варте уваги – допомога Німеччини Україні: дивіться відео