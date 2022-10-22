Війна повернулася до Києва, а насправді нікуди й не зникала

Видання The Guardian нагадує, як українська столиця, яка протягом кількох місяців перебувала у відносній тиші, знову зазнає кривавих ворожих атак.

До теми Субота почалася із залпу ракет, – Кулеба просить негайно допомогти Україні з ППО

Центр Києва був обстріляний другий понеділок поспіль, а росіяни продовжують атакувати столицю іранськими дронами Shahed-136 та крилатими ракетами. Росія нібито намагалася поцілити в електростанцію, а натомість влучила у будинки поруч, в результаті чого загинули п'ятеро людей.

У виданні наголошують, що ці атаки навряд чи здатні зламати опір українців, а попри періодичні атаки росіян, в українських містах продовжується життя. Однак, Україна все ж змушена готуватися до найгірших варіантів, адже атаки Росії на енергетичну систему країни не припиняються.

In Kyiv, the home front is back and winter is looming https://t.co/2iHqN0bm4y — The Guardian (@guardian) October 21, 2022

Дрони-камікадзе сьогодні проблема №1

Протягом останніх тижнів Росія зробила застосування дронів-камікадзе своєю основною тактикою у війні проти України, пишуть у CNN. Таким чином Кремль завдає ударів по цивільній інфраструктурі та сіє терор далеко від лінії фронту.

Київ, Одеса, Вінниця, Запоріжжя та інші українські міста сильно постраждали від шквалу атак іранських БПЛА і Україна просить Захід підсилити протиповітряну оборону, щоб захистити енергосистему країни та цивільне населення.

При цьому CNN зазначає, що ці дрони мають доволі низьку ефективність у використанні на полі бою, тож уся загроза від їхнього використання припадає саме на великі міста та цивільні об'єкти. Західні експерти прямо заявляють, що Кремль використовує дрони-камікадзе для терору, аби посіяти паніку серед мирного населення.

Ці атаки не мають жодного військового сенсу. Йдеться про те, що Путін задовольняє прихильників жорсткої лінії в Росії, які були в екстазі минулого тижня після ракетних атак і, ймовірно, будуть в такому ж екстазі і після цих,

– наголошує генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Райан.

Зверніть увагу! Системи протиповітряної оборони були одним з трьох пріоритетів у списку побажань України щодо озброєнь, представленому під час засідання Контактної групи з питань оборони в Брюсселі.

Постачання антидронових систем може затягнутися

Пентагон ще не затвердив контракт на постачання Україні систем антидронового захисту. Цю проблему описало видання The Wall Street Journal. Автори зазначають, що Пентагон ще у серпні заявив, що США включать систему "Vampire" у пакет військової допомоги Україні.

Довідково. "Вампір" – це переносна мобільна установка з лазерним наведенням, що може встановлюватися у кузові цивільної автівки та має можливість вражати цілі, які перебувають поза зоною досяжності інших систем протиповітряної оборони. При цьому, за рахунок мобільності цих систем, затримка між виявленням цілі та її ураженням стає мінімальною.



Антидронова система Vampire / L3HARRIS

За словами Міністерства оборони та компанії, що виробляє цю технологію, майже через два місяці після цієї заяви, США ще не уклали контракт на цю антидронову систему. При цьому у самій компанії наголошують, що після підписання угоди, постачання цих систем будуть проводитися протягом дев'ятьох місяців. Натомість Україна, яка вже сьогодні потерпає від масованих атак дронами-камікадзе, потребує підсилення вже зараз.

У Пентагоні зазначили, що зроблять усе можливе, щоб прискорити підписання контракту на "Вампіри" та подальшу їх доставку в Україну, проте відмовилися розкривати подробиці. Компанія-виробник також заявила про прискорений формат постачань, однак теж ухилилася від запитань про терміни поставок.

Водночас поки тривають бюрократичні процеси, а Україна очікує підсилення "на землі", США вже сьогодні посилюють політичний тиск на Іран, який отримує вже прямі звинувачення в участі у війні проти України.

Іран перейняв стратегію росіян та заявляє: "нас там нєт"

Іран відправляє до Криму інструкторів на допомогу російським військовим. З таким заголовком вийшла стаття The New York Times. Військова розвідка США підтвердила, що в окупованому Криму іранці навчають російську армію користуватися поставленими їм безпілотниками, що свідчить про суттєве зближення Ірану з Росією.

Відправка безпілотників та інструкторів в Україну глибоко втягнула Іран у війну на боці Росії та безпосередньо залучила Тегеран до операцій, в результаті яких загинули і були поранені цивільні особи,

– заявив Мік Малрой, колишній високопоставлений чиновник Пентагону та офіцер ЦРУ у відставці.

При цьому представник ООН заявив, що навіть така непряма участь у військових діях проти України, на рівні інструкторів та радників, все одно може свідчити про причетність Тегерану до воєнних злочинів Росії в України.

У США заявляють, що залучення Ірану стало необхідністю, адже російські оператори цих БПЛА робили чимало помилок, що суттєво знижувало ефективність використання дронів. Спершу Москва відправляла своїх солдатів на тренування до Ірану, а згодом вже іранці почали надсилати власних інструкторів.

Breaking News: Iran has sent trainers to Crimea to help Russia handle problems with the fleet of drones it purchased from Tehran, U.S. officials said. https://t.co/NPc4mf6iN1 — The New York Times (@nytimes) October 18, 2022

За словами офіційних осіб у США, іранський персонал перебуває далеко від лінії фронту та зайнятий навчанням росіян, проте достеменно невідомо, чи приймають ці інструктори безпосередню участь в атаках проти України.

Водночас за даними ізраїльського видання The Jerusalem Post, в Україні вже загинули щонайменше 10 іранських інструкторів, які консультували російських військових щодо запуску дронів.

При цьому, офіційно Тегеран продовжує відкидати будь-які звинувачення у своїй допомозі Росії. Навіть сам факт постачання дронів-камікадзе Іран все ще заперечує, попри залізобетонні докази.

Після продажу дронів Москві США ввели додаткові санкції проти іранців та іранських компаній, які брали участь у створенні та проектуванні цих дронів, а також логістичних компаній, які займалися їх транспортуванням до Росії.

Важливо Чому Іран постачає зброю Росії та як революція може зірвати плани Кремля

Росія готує техногенну катастрофу

Життю сотень тисяч людей загрожує небезпека, пише Politico. Президент України заявив, що росіяни готують теракт на Каховській дамбі, що може спричинити масштабну техногенну катастрофу.

У своєму зверненні до лідерів Євросоюзу, Зеленський заявив, що Росія замінувала дамбу на Каховській ГЕС, а її підрив спричинить потужну повінь, яка затопить понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.

Зеленський наголошує, що Росія робить це свідомо. При цьому, враховуючи терористичні атаки росіян проти цивільної інфраструктури України, подібний підрив цілком вписується у їхні методи ведення війни, де головує саме терор проти мирного населення.

Ukraine has information that Russia has mined a dam at the Kakhovka hydroelectric power plant, President Volodymyr Zelenskyy claimed today.



If the charges are set off, more than 80 settlements in Ukraine's south could be hit by "rapid flooding," he said.https://t.co/K3g7JDqS84 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 20, 2022

Президент України також звернув увагу й на атаки проти інфраструктурних об'єктів, адже це відрізало можливість України експортувати електроенергію в Європу, що вчергове доводить необхідність підсилення української ППО.

Росія може націлитися на західних політиків

Видання Spiegel повідомляє, що німецька розвідка дійшла висновку, що Кремль може почати здійснювати політичні вбивства прямо всередині європейських країн. Росія вже робила це раніше, а на тлі тотальної ворожнечі з Заходом, може відновити подібну практику, прибираючи своїх головних противників.

German intel chiefs in rare public appearance: Russia‘s attack on Ukraine is „a declaration of war against the whole liberal democratic world“ - „A latent system rivalry has turned into an open fight“ ⁦@derspiegel⁩ https://t.co/EYpv9em0Q7 — Fidelius Schmid (@FideliusSchmid) October 18, 2022

Російська атака проти України "змінює гру" у всіх сферах політики безпеки, вважає керівник німецької розвідки. Це безпосередньо впливає і на внутрішню безпеку Німеччини. Лише у квітні федеральний уряд депортував з країни 40 російських шпигунів, але це далеко не всі.

Тоді колишній голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Ґергард Шіндлер застерігав, що коли збройні конфлікти пов'язані з економічними санкціями, очевидно, що розвідувальна діяльність також зростає.

Німеччина вже стикалася з політичними вбивствами у Берліні, які замовляли російські спецслужби. У 2019 році в німецькій столиці був вбитий громадянин Грузії Зелімхан Хангошвілі. Під час другої чеченської війни він був командиром одного з підрозділів, що воював проти російських військ.

Слід зауважити, що Росія ще до оголошення прямої конфронтації із Заходом вбивала людей на території європейських країн. Найгучнішими стали вбивство Олександра Литвиненка, який загинув від променевої хвороби після отруєння, а також замах на Скрипалів.



Саме спроба вбити Сергія Скрипаля стала першим доведеним фактом використання Росією хімічної зброї на території Великої Британії та Заходу в цілому.

Вестерни приймають заспокійливе на тлі ядерної загрози

Голови міноборони США та Росії провели перші за кілька місяців переговори. Саме відсутність прямого діалогу між США та Росією викликало занепокоєння на Заході, особливо щодо ядерних погроз з боку Владіміра Путіна, пише The Washington Post.

На тлі успішного українського наступу та російської відповіді у вигляді терору цивільного населення, міністр оборони Ллойд Остін все ж переговорив з Сєргєєм Шойгу. Втім, обидві сторони ретельно приховують подробиці цього діалогу, обмежившись всього лише коротким описом розмови.

У Пентагоні заявили, що саме Остін ініціював дзвінок і наголосив Шойгу про необхідність підтримувати прямий зв'язок в умовах війни. У Кремлі ж заявили, що сторони обговорювали "актуальні аспекти міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні".

The dearth of conversation between Washington and Moscow has become a source of concern in the West, particularly as Putin suggests an openness to using nuclear weapons. Via @AlexHortonTX https://t.co/Tir6DKNhBN — Andrew deGrandpré (@adegrandpre) October 21, 2022

Втім, щоб заспокоїти західне суспільство, умовно публічний діалог між США та Росією був необхідним, адже у бік американського уряду починають летіти звинувачення, що через відмову розмовляти з Москвою, ситуація може вийти з-під контролю.

Наразі, американський контингент у Польщі бере участь у постачанні зброї в Україну, а літаки США та НАТО проводять операції над Балтійським морем. За відсутності зв'язку, це несе ризик ненавмисного неправильного зчитування ситуації, що може суттєво розширити конфлікт та призвести до непередбачуваних наслідків, пише WP.

При цьому Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше наголошував, що Білий Дім підтримує зв'язок з Кремлем через непублічні канали зв'язку, і в тому випадку, коли США є що повідомити Росії, вони це роблять.

Загалом, дзвінок Остіна Шойгу стався лише тому, що це вигідно обом сторонам. Пентагон частково задовольнив запит преси, прямо підтвердивши, що сторони не ігнорують одна-одну та підтримують зв'язок, щоб уникнути розширення конфлікту. Адже саме загроза ядерної війни останнім часом дуже сильно лякає людей на Заході.

Водночас Шойгу, який зіткнувся з колосальним шквалом критики на тлі постійних провалів на фронті, зміг показати Путіну та російським Z-патріотам, що його поки рано списувати. Він все ще залишається міністром оборони Росії та навіть проводить перемовини з американцями.