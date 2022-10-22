Война вернулась в Киев, а на самом деле никуда и не исчезала

Издание The Guardian напоминает, как украинская столица, которая в течение нескольких месяцев находилась в относительной тишине, снова подвергается кровавым вражеским атакам.

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Центр Киева был обстрелян второй понедельник подряд, а россияне продолжают атаковать столицу иранскими дронами Shahed-136 и крылатыми ракетами. Россия якобы пыталась попасть в электростанцию, а вместо этого попала в дома рядом, в результате чего погибли пять человек.

В издании подчеркивают, что эти атаки вряд ли способны сломить сопротивление украинцев, а, несмотря на периодические атаки россиян, в украинских городах продолжается жизнь. Однако Украина все же вынуждена готовиться к худшим вариантам, ведь атаки России на энергетическую систему страны не прекращаются.

In Kyiv, the home front is back and winter is looming https://t.co/2iHqN0bm4y — The Guardian (@guardian) October 21, 2022

Дроны-камикадзе сегодня проблема №1

В последние недели Россия сделала применение дронов-камикадзе своей основной тактикой в войне против Украины, пишут в CNN. Таким образом Кремль наносит удары по гражданской инфраструктуре и сеет террор вдали от линии фронта.

Киев, Одесса, Винница, Запорожье и другие украинские города сильно пострадали от шквала атак иранских БПЛА и просят Запад усилить противовоздушную оборону, чтобы защитить энергосистему страны и гражданское население.

При этом CNN отмечает, что эти дроны имеют достаточно низкую эффективность в использовании на поле боя, поэтому вся угроза от их использования приходится именно на крупные города гражданских объектов. Западные эксперты прямо заявляют, что Кремль использует дроны-камикадзе для террора, чтобы посеять панику среди мирного населения.

Эти атаки не имеют никакого военного смысла. Речь идет о том, что Путин удовлетворяет сторонников жесткой линии в России, которые были в экстазе на прошлой неделе после ракетных атак и, вероятно, будут в таком же экстазе и после этих,

– подчеркивает генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан.

Обратите внимание! Системы противовоздушной обороны были одним из трех приоритетов в списке пожеланий Украины относительно вооружений, представленном во время заседания Контактной группы по обороне в Брюсселе.

Поставка антидроновых систем может затянуться

Пентагон еще не утвердил контракт на поставку Украине систем антидроновой защиты. Эту проблему описало издание The Wall Street Journal. Авторы отмечают, что Пентагон еще в августе заявил, что США включат систему "Vampire" в пакет военной помощи Украине.

Справочно. "Вампир" – это переносная мобильная установка с лазерной наводкой, которая может устанавливаться в кузове гражданского автомобиля и имеет возможность поражать цели, которые находятся вне зоны досягаемости других систем противовоздушной обороны. При этом за счет мобильности этих систем задержка между обнаружением цели и ее поражением становится минимальной.



Антидроновая система Vampire/L3HARRIS

По словам Министерства обороны и компании, производящей эту технологию, почти через два месяца после этого заявления, США еще не заключили контракт на эту антидроновую систему. При этом в самой компании отмечают, что после подписания соглашения, поставки этих систем будут проводиться в течение девяти месяцев. Но Украина, которая уже сегодня страдает от массированных атак дронами-камикадзе, нуждается в усилении уже сейчас.

В Пентагоне отметили, что сделают все возможное, чтобы ускорить заключение контракта на "Вампиры" и последующую их доставку в Украину, однако отказались раскрывать подробности. Компания-производитель также заявила об ускоренном формате поставок, однако тоже уклонилась от вопросов о сроках поставок.

В то же время, пока продолжаются бюрократические процессы, а Украина ожидает усиления "на земле", США уже сегодня усиливают политическое давление на Иран, который получает уже прямые обвинения в участии в войне против Украины.

Иран перенял стратегию россиян и заявляет: "нас там нет"

Иран отправляет в Крым инструкторов на помощь российским военным. С таким заголовком вышла статья The New York Times. Военная разведка США подтвердила, что в оккупированном Крыму иранцы обучают российскую армию пользоваться поставленными им беспилотниками, что свидетельствует о существенном сближении Ирана с Россией.

Отправка беспилотников и инструкторов в Украину глубоко втянула Иран в войну на стороне России и непосредственно привлекла Тегеран к операциям, в результате которых погибли и были ранены гражданские лица

– заявил Мик Малрой, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона и офицер ЦРУ в отставке.

При этом представитель ООН заявил, что даже такое косвенное участие в военных действиях против Украины, на уровне инструкторов и советников, все равно может свидетельствовать о причастности Тегерана к военным преступлениям России в Украине.

В США заявляют, что привлечение Ирана стало необходимостью, ведь российские операторы этих БПЛА совершали немало ошибок, что существенно снижало эффективность использования дронов. Сначала Москва отправляла своих солдат на тренировку в Иран, а потом уже иранцы стали присылать своих инструкторов.

Breaking News: Iran has sent trainers to Crimea to help Russia handle problems with the fleet of drones it purchased from Tehran, U.S. officials said. https://t.co/NPc4mf6iN1 — The New York Times (@nytimes) October 18, 2022

По словам официальных лиц в США, иранский персонал находится далеко от линии фронта и занят обучением россиян, однако неизвестно, принимают ли эти инструкторы непосредственное участие в атаках против Украины.

В то же время, по данным израильского издания The Jerusalem Post, в Украине уже погибли по меньшей мере 10 иранских инструкторов, консультировавших российских военных по запуску дронов.

При этом официально Тегеран продолжает отвергать любые обвинения в своей помощи России. Даже сам факт поставки дронов-камикадзе Иран все еще отрицает, несмотря на железобетонные доказательства.

После продажи дронов Москве США ввели дополнительные санкции против иранцев и иранских компаний, принимавших участие в создании и проектировании этих дронов, а также логистических компаний, занимавшихся их транспортировкой в Россию.

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Россия готовит техногенную катастрофу

Жизням сотен тысяч людей угрожает опасность, пишет Politico. Президент Украины заявил, что россияне готовят теракт на Каховской дамбе, что может повлечь за собой масштабную техногенную катастрофу.

В своем обращении к лидерам Евросоюза, Зеленский заявил, что Россия заминировала дамбу на Каховской ГЭС, а ее подрыв повлечет за собой мощное наводнение, которое затопит более 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Зеленский отмечает, что Россия делает это сознательно. При этом, учитывая террористические атаки россиян против гражданской инфраструктуры Украины, подобный подрыв вполне вписывается в их методы ведения войны, где главенствует именно террор против мирного населения.

Ukraine has information that Russia has mined a dam at the Kakhovka hydroelectric power plant, President Volodymyr Zelenskyy claimed today.



If the charges are set off, more than 80 settlements in Ukraine's south could be hit by "rapid flooding," he said. https://t.co/K3g7JDqS84 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 20, 2022

Президент Украины также обратил внимание и на атаки против инфраструктурных объектов, ведь это отрезало возможность Украины экспортировать электроэнергию в Европу, что в очередной раз доказывает необходимость усиления украинской ПВО.

Россия может нацелиться на западных политиков

Издание Spiegel сообщает, что немецкая разведка пришла к выводу, что Кремль может начать совершать политические убийства прямо внутри европейских стран. Россия уже делала это раньше, а на фоне тотальной вражды с Западом может возобновить подобную практику, убирая своих главных противников.

German intel chiefs in rare public appearance: Russia‘s attack on Ukraine is „a declaration of war against the whole liberal democratic world“ - „A latent system rivalry has turned into an open fight“ ⁦ @derspiegel ⁩ https://t.co/EYpv9em0Q7 — Fidelius Schmid (@FideliusSchmid) October 18, 2022

Российская атака против Украины "меняет игру" во всех областях политики безопасности, считает руководитель немецкой разведки. Это оказывает непосредственное влияние и на внутреннюю безопасность Германии. Лишь в апреле федеральное правительство депортировало из страны 40 российских шпионов, но это далеко не все.

Тогда бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер предупредил, что когда вооруженные конфликты связаны с экономическими санкциями, очевидно, что разведывательная деятельность также растет.

Германия уже сталкивалась с политическими убийствами в Берлине, которые заказывали российские спецслужбы. В 2019 году в немецкой столице был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Во время второй чеченской войны он был командиром одного из подразделений, воевавших против российских войск.

Следует отметить, что Россия еще до объявления прямой конфронтации с Западом убивала людей на территории европейских стран. Самыми громкими стали убийство Александра Литвиненко, погибшего от лучевой болезни после отравления, а также покушение на Скрипалей.



Именно попытка убить Сергея Скрипаля стала первым доказанным фактом использования Россией химического оружия на территории Великобритании и Запада в целом.

Вестерны принимают успокаивающее на фоне ядерной угрозы

Главы минобороны США и России провели первые за несколько месяцев переговоры. Именно отсутствие прямого диалога между США и Россией вызвало беспокойство на Западе, особенно в отношении ядерных угроз со стороны Владимира Путина, пишет The Washington Post.

На фоне успешного украинского наступления и российского ответа в виде террора гражданского населения, министр обороны Ллойд Остин все же переговорил с Сергеем Шойгу. Впрочем, обе стороны тщательно скрывают подробности этого диалога, ограничившись всего лишь кратким описанием разговора.

В Пентагоне заявили, что именно Остин инициировал звонок и подчеркнул Шойгу о необходимости поддерживать прямую связь в условиях войны. В Кремле заявили, что стороны обсуждали "актуальные аспекты международной безопасности, включая ситуацию в Украине".

The dearth of conversation between Washington and Moscow has become a source of concern in the West, particularly as Putin suggests an openness to using nuclear weapons. Via @AlexHortonTX https://t.co/Tir6DKNhBN — Andrew deGrandpré (@adegrandpre) October 21, 2022

Впрочем, чтобы успокоить западное общество, условно публичный диалог между США и Россией был необходим, ведь в сторону американского правительства начинают лететь обвинения, что за отказ разговаривать с Москвой, ситуация может выйти из-под контроля.

В настоящее время американский контингент в Польше принимает участие в поставках оружия в Украину, а самолеты США и НАТО проводят операции над Балтийским морем. При отсутствии связи это несет риск непреднамеренного неправильного считывания ситуации, что может существенно расширить конфликт и привести к непредсказуемым последствиям, пишет WP.

При этом Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подчеркивал, что Белый Дом поддерживает связь с Кремлем через непубличные каналы связи, и в том случае, когда США есть что сообщить России, они это делают.

В общем, звонок Остина Шойгу произошел только потому, что это выгодно обеим сторонам. Пентагон частично удовлетворил запрос прессы, прямо подтвердив, что стороны не игнорируют друг друга и поддерживают связь во избежание расширения конфликта. Ведь именно угроза ядерной войны в последнее время очень сильно пугает людей на Западе.

В то же время Шойгу, который столкнулся с колоссальным шквалом критики на фоне постоянных провалов на фронте, смог показать Путину и российским Z-патриотам, что его пока рано списывать. Он все еще остается министром обороны России и даже проводит переговоры с американцами.