Литвиненко считают бывшим "русским шпионом". Он получил британское гражданство, но умер от отравления полонием.

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Россия отрицает свою причастность

Россия отрицает свою причастность к смерти Литвиненко. Однако он незадолго до отравления встречался с россиянами.

Подробнее о решении суда

В решении суда констатировали, что Россия не провела эффективного расследования дела. Она не обеспечила привлечения к ответственности россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства.

Суд постановил, что Россия должна выплатить более 100 тысяч евро компенсации жене Литвиненко Марии Картер. Раньше ее звали Марина Литвиненко.

Что известно об убийстве Литвиненко

Литвиненко был бывшим офицером ФСБ.

В 2006 году он умер от лучевой болезни. Ее повлекло отравление радиоактивным веществом – полонием-210.

За 3 недели до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Он выпил чай, в который, вероятно, подсыпали яд.

Доза полония, которую "влил" в себя Литвиненко, была в 5 раз мощнее, чем нужно для убийства.



Александр Литвиненко / Фото LITVINENKO FAMILY