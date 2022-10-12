У рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, друзі України заговорили про надання німецьких реактивних систем залпового вогню Mars II. Фактично, це аналог М270, але покращений і має чимало нововведень.

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Потужна машина для знищення ворога

Головними розробниками Mars II займалася німецька компанія KMW. Їхні інженери створили РСЗВ, призначену для:

знищення живої сили ворога;

артилерійських батарей;

командних пунктів;

складів з боєприпасами;

навіть за потреби можна дистанційно мінувати місцевість.

Здатна проходити практично всюди

Саму машину побудували на базі бойової машини піхоти M2 Bradley. Вона має гусеничне шасі, тому легко долає більшість перешкод, що можуть трапитися на фронті.

Майже метрова стіна – не проблема. Рови шириною в практично 2,5 метри – теж легко. Метровий брід – абсолютно без проблем.

Крім того, Mars II може долати й насипи під кутом в 30 градусів. Прохідність цієї машини добра, враховуючи що це РСЗВ, а не танк чи броньовик, спеціально сконструйованих для таких завдань.



Mars II можуть долати будь-які перешкоди / Скриншот з відео BW

Тактико-технічні характеристики Mars

Габарити цієї системи доволі немаленькі. Висота РСЗВ – трохи більш як 2,5 метрів, ширина практично 3 метри, а довжина сягає практично 7 метрів.

Важить при цьому вона теж не мало – понад 26,5 тонн. В екіпажі троє осіб – командир, водій і навідник.



Характеристики РСЗВ / Інфографіка 24 каналу

За одну хвилину ця система видає залп у 12 ракет. Вони розміщуються у двох пускових контейнерах по 6 ракет у кожному. Самі платформи обертаються, але вони одноразові. Після залпу потрібне перезаряджання у вигляді двох нових контейнерів. Всі механізми необхідні для цього процесу стоять на тій же платформі. Це означає, що для зміни ракет жодного додаткового обладнання, крім самих контейнерів, не потрібно.

Цифрова система управління вогнем дозволяє вести прицільний вогонь на відстань до 70 кілометрів. І це при тому, що залп можна давати різними ракетами. Mars II може працювати комулятивно-осколковими бойовими частинами – вони мають системи самонаведення, – або ж касетними (на відстань до 40 кілометрів).

Така зброя дає можливість точково вражати ворожі цілі й не залишає ні окупантам, ні їхній техніці чи складам – жодного шансу на виживання.

Швидкість та влучність Mars II

Загалом ця система підтримує 7 різних снарядів. Починаючи від тренувальних з дальністю до 9 кілометрів і закінчуючи балістичними ракетами, що вражають цілі на відстані в 300 кілометрів.

Вартість однієї пускової установки починається від майже 2,5 мільйона доларів. Все залежить від комплектації та ракет, які будуть використовуватися з цією системою.



Як виглядають РСЗВ Mars II / Скриншот з відео

До речі, Mars II ще й доволі швидка установка:

час приведення у бойову готовність – 2 хвилини. У цьому допомагають автоматизовані системи наведення на ціль та автоматичне визначення навігації РСЗВ у просторі. Все що залишається оператору – відкрити вогонь.

У цьому допомагають автоматизовані системи наведення на ціль та автоматичне визначення навігації РСЗВ у просторі. Все що залишається оператору – відкрити вогонь. час перезаряджання всього лише 5 хвилин. Це хороший показник, як для зброї, чиє перезаряджання вимагає повної заміни двох пускових контейнерів.

Завдяки стратегічному партнерству України зі США та союзниками, наші ЗСУ отримали змогу вражати ключові об'єкти ворога з неймовірною точністю та з безпечної для себе відстані. Mars II стане у цій справі ідеальним доповненням до вже чинних систем. І чим більше такої зброї буде на озброєнні ЗСУ – тим швидше дозволить перемогти ворога у цьому складному бою.