В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками друзья Украины заговорили о предоставлении немецких реактивных систем залпового огня Mars II. Фактически это аналог М270, но улучшенный и имеет немало нововведений.

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Мощная машина для уничтожения врага

Главными разработчиками Mars II занималась германская компания KMW. Их инженеры создали РСЗО, предназначенную для:

уничтожение живой силы врага;

артиллерийских батарей;

командных пунктов;

складов с боеприпасами;

даже при необходимости можно дистанционно минировать местность.

Способна проходить практически повсюду

Саму машину построили на базе боевой машины пехоты M2 Bradley. Она имеет гусеничное шасси, поэтому легко одолевает большинство препятствий, которые могут случиться на фронте.

Почти метровая стена – не проблема. Рвы шириной в практически 2,5 метра – тоже легко. Метровый брод – совершенно без проблем.

Кроме того, Mars II может преодолевать и насыпь под углом в 30 градусов. Проходимость этой машины хороша, учитывая, что это РСЗО, а не танк или броневик, специально сконструированных для таких задач.



Mars II могут преодолевать любые препятствия / Скриншот с видео BW

Тактико-технические характеристики Mars

Габариты этой системы достаточно немаленькие. Высота РСЗО – чуть более 2,5 метров, ширина практически 3 метра, а длина достигает практически 7 метров.

Весит при этом она тоже не мало – более 26,5 тонны. В экипаже три человека – командир, водитель и наводчик.



Характеристики РСЗО / Инфографика 24 канала

За одну минуту эта система выдает залп в 12 ракет. Они размещаются в двух пусковых контейнерах по 6 ракет в каждом. Сами платформы вращаются, но они одноразовые. После залпа требуется перезарядка в виде двух новых контейнеров. Все механизмы необходимые для этого процесса стоят на той же платформе. Это значит, что для смены ракет ни одного дополнительного оборудования, кроме самих контейнеров, не требуется.

Цифровая система управления огнем позволяет вести прицельный огонь на расстояние до 70 км. И это при том, что залп можно давать разными ракетами. Mars II может работать коммунативно-осколочными боевыми частями – они имеют системы самонаведения, – или кассетными (на расстояние до 40 километров).

Такое оружие позволяет точечно поражать враждебные цели и не оставляет ни оккупантам, ни их технике или складам – никакого шанса на выживание.

Быстрота и точность Mars II

В общей сложности эта система поддерживает 7 различных снарядов. Начиная от тренировочных с дальностью до 9 км и заканчивая баллистическими ракетами, поражающими цели на расстоянии в 300 км.

Стоимость одной пусковой установки начинается от почти 2,5 миллионов долларов. Всё зависит от комплектации и ракет, которые будут использоваться с этой системой.



Как выглядят РСЗО Mars II / Скриншот с видео

Кстати, Mars II еще и довольно быстрая установка:

время приведения в боевую готовность – 2 минуты. При этом помогают автоматизированные системы наведения на цель и автоматическое определение навигации РСЗО в пространстве. Все, что остается оператору – открыть огонь.

При этом помогают автоматизированные системы наведения на цель и автоматическое определение навигации РСЗО в пространстве. Все, что остается оператору – открыть огонь. время перезарядки всего 5 минут. Это хороший показатель, как для оружия, перезарядка которого требует полной замены двух пусковых контейнеров.

Благодаря стратегическому партнерству Украины с США и союзниками, наши ВСУ получили возможность поражать ключевые объекты врага с невероятной точностью и безопасного для себя расстояния. Mars II станет по этому делу идеальным дополнением к уже действующим системам. И чем больше такого оружия будет на вооружении ВСУ – тем скорее позволит победить врага в этом сложном бою.