Їх 24 каналу назвав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, першою є те, що очільник Кремля оголосив виклик Заходу під виглядом "антиколоніальної війни".
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"Антиколоніальна війна" та перемовини: 2 головні тези Путіна
Так, Владімір Путін намагався схилити на свій бік Латинську Америку. А також інші країни, які мають колоніальні претензії одна до одної.
Друге, що Путін сказав – він дуже прагне перемовин з тим самим Заходом, проти якого готовий вести "антиколоніальну війну",
– розповів Жданов.
Він зауважив, що росіяни не можуть сказати прямо, що хочуть сісти за стіл переговорів, бо для них це буде принизливо. Крім того, країна-агресорка хоче зберегти позицію сили у будь-яких перемовинах і вести їх на своїх умовах.
"Вони ж не виводять війська з нашої території для початку перемовин. Вони готові сьогодні й зараз обговорювати ті "досягнення та здобутки", які вони захопили в Україні", – пояснив військовий експерт.
Жданов назвав 2 головних тези з промови Путіна: дивіться відео
Що ще наговорив російський диктатор
- Владімір Путін розпочав промову із традиційних звинувачень у бік Заходу. На його думку, не російські окупанти, а саме Захід, зробив низку кроків на загострення війни в Україні.
- Ба більше, російський диктатор звинуватив Захід у розпалюванні конфліктів на Тайвані та в інших регіонах, у продовольчій кризі, а також руйнуванні газопроводів "Північний потік". Крім того, на думку Путіна, Захід нібито взяв і просто собі "прикарманив" російські резерви.
- Очільник Кремля під час промови згадав про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані та обурився цим. Ймовірно, побоюється, що його може спіткати така сама доля.
- Диктатор розповів про своє бачення "традиційних цінностей". За його словами, це не фіксоване склепіння постулатів, а основа світової цивілізації. Згадав Путін і про ЛГБТ, адже у Росії заперечують право людини на гендер.
- Насамкінець диктатор видав, що намагався порозумітися із Заходом, однак буцімто отримав відмову в співпраці. Він абсурдно закликав "жити дружно, вести діалоги та зміцнювати довіру".