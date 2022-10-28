На сьогодні Росія намагається сформувати коаліцію "дружніх" держав навколо себе і поглибити розкол на міжнародній арені. Про це 24 каналу розповів колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.
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Путін змінив риторику
Політик зазначив, що раніше Путін виступав як консервативний політик і більше звертався до міжнародних правил, а в останні 3 – 4 місяці він більше розмовляє "мовою лівих" про неолібералізм, глобалізацію тощо.
Я вважаю, що він намагається створити певну "групу підтримки" в країнах Латинської Америки та Африки. Це, звичайно ж, не працює, але це нам підказує, куди він намагається рухатися і як він хоче зміцнювати розкол у міжнародній спільноті,
– пояснив ексдепутат Держдуми Росії.
За його словами, наразі поки невідомо, чи братиме Путін участь у саміті G20 в Індонезії, але це міг бути для нього важливим майданчиком для своїх поглядів і формування якоїсь коаліції.
"Дуже цікаво, що саме він говорив про ядерну зброю. Путін говорив, що він не буде використовувати ядерну зброю в Україні, тому що в цьому немає потреби. Це, мовляв, не дозволить досягти ані політичних, ані воєнних завдань. Це насправді дуже оптимістично", – додав Пономарьов.
На його думку, це може означати трансформацію його усвідомлення, що він нічого цим не досягне.
Як змінилася риторика Путіна: дивіться відео
Що робитиме далі Кремль
Політик вказав, що попри все, Путін продовжуватиме шантажувати Україну і Захід ядерною зброєю.
Він ще не все зробив у цьому напрямку – я очікую певних навчань щодо ядерної зброї. Путін також може підірвати ядерний заряд на Новій Землі, чи у Чорному морі – щоб продемонструвати свою рішучість і наявність цієї зброї,
– переконаний Пономарьов.
Він впевнений, що Росія, найімовірніше, все-таки не наважиться використовувати ядерну зброю, як і будь-яку іншу зброю масового ураження, позаяк це перетворить Путіна з керівника "хоч і поганої, але легітимної держави" на міжнародного злочинця і терориста.
"Через це на нього розпочнуть полювання і він не зможе літати навіть по території Росії, тому що це для нього буде небезпечно. Американці та британці можуть просто ракетою його вбити", – резюмував опозиціонер.
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Путінська промова у Валдаї: що відомо
- 27 жовтня російський диктатор Владімір Путін виступив з промовою на сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай". Він вкотре відзначився низкою цинічних заяв, з яких можна виділити 2 головні тези.
- Путін розпочав промову із традиційних звинувачень у бік Заходу. На його думку, не російські окупанти, а саме Захід, зробив низку кроків на загострення війни в Україні.
- Щобільше, диктатор звинуватив Захід у розпалюванні конфліктів на Тайвані та в інших регіонах, у продовольчій кризі, а також руйнуванні газопроводів "Північний потік". Крім того, на думку Путіна, Захід нібито взяв і просто собі "прикарманив" російські резерви.
- Очільник Кремля під час промови згадав про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані та обурився цим. Ймовірно, побоюється, що його може спіткати така сама доля.
- Диктатор розповів про своє бачення "традиційних цінностей". За його словами, це не фіксоване склепіння постулатів, а основа світової цивілізації. Згадав Путін і про ЛГБТ, адже у Росії заперечують право людини на гендер.
- Насамкінець диктатор видав, що намагався порозумітися із Заходом, однак буцімто отримав відмову в співпраці. Він абсурдно закликав "жити дружно, вести діалоги та зміцнювати довіру".
- Останнім часом здоров'я Путіна викликає все більше запитань. Під час свого звернення диктатор часто кашляв та виглядав кволо.