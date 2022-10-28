На сьогодні Росія намагається сформувати коаліцію "дружніх" держав навколо себе і поглибити розкол на міжнародній арені. Про це 24 каналу розповів колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

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Путін змінив риторику

Політик зазначив, що раніше Путін виступав як консервативний політик і більше звертався до міжнародних правил, а в останні 3 – 4 місяці він більше розмовляє "мовою лівих" про неолібералізм, глобалізацію тощо.

Я вважаю, що він намагається створити певну "групу підтримки" в країнах Латинської Америки та Африки. Це, звичайно ж, не працює, але це нам підказує, куди він намагається рухатися і як він хоче зміцнювати розкол у міжнародній спільноті,

– пояснив ексдепутат Держдуми Росії.

За його словами, наразі поки невідомо, чи братиме Путін участь у саміті G20 в Індонезії, але це міг бути для нього важливим майданчиком для своїх поглядів і формування якоїсь коаліції.

"Дуже цікаво, що саме він говорив про ядерну зброю. Путін говорив, що він не буде використовувати ядерну зброю в Україні, тому що в цьому немає потреби. Це, мовляв, не дозволить досягти ані політичних, ані воєнних завдань. Це насправді дуже оптимістично", – додав Пономарьов.

На його думку, це може означати трансформацію його усвідомлення, що він нічого цим не досягне.

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Що робитиме далі Кремль

Політик вказав, що попри все, Путін продовжуватиме шантажувати Україну і Захід ядерною зброєю.

Він ще не все зробив у цьому напрямку – я очікую певних навчань щодо ядерної зброї. Путін також може підірвати ядерний заряд на Новій Землі, чи у Чорному морі – щоб продемонструвати свою рішучість і наявність цієї зброї,

– переконаний Пономарьов.

Він впевнений, що Росія, найімовірніше, все-таки не наважиться використовувати ядерну зброю, як і будь-яку іншу зброю масового ураження, позаяк це перетворить Путіна з керівника "хоч і поганої, але легітимної держави" на міжнародного злочинця і терориста.

"Через це на нього розпочнуть полювання і він не зможе літати навіть по території Росії, тому що це для нього буде небезпечно. Американці та британці можуть просто ракетою його вбити", – резюмував опозиціонер.

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