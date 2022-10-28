"Втеча" скандальної політикині Ксенії Собчак є однією з таких "спроб". Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко.

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Опозиціонер вважає, що "панічна втеча" Ксенії Собчак була "спецоперацією", яку дозволив провести особисто Путін.

Це дуже смішна "спецоперація", коли нібито "абсолютно невідома" Собчак хитрим чином прослизнула між прикордонниками. Усі спецслужби, пожежники та міліція її шукали, але знайти не можуть, бо ніхто "не знає", як вона виглядає,

– іронічно підмітив Яковенко.

Аналітик не розуміє, на кого розрахована "байка" про те, що Собчак вирішила буцімто пограбувати голову "Ростеху" Сєргєя Чемезова.

"Ті люди, які розуміють, хто такий Чемезов, знають, що це смішно й навіть уявити не можна. Собчак чудово розуміє, хто такий Чемезов і спробувати у нього відібрати гроші через шантаж – це теж смішно", – додав журналіст.

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На його думку, Кремль випустив з країни Собчак, щоб отримати нову спробу "порозумітися" з країнами Заходу.

"Це спецоперація, яку Путін влаштував для того, щоб на Заході її прийняли. Це цілком очевидно та інших трактувань немає", – резюмував оглядач.

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