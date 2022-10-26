Ксенія Собчак, котра з величезним задоволенням потрапляє у скандали, вляпалася й цього разу. Правда, не безпосередньо, а лиш частково, розповідає 24 канал з посиланням на росЗМІ. Адже сама вона не перебуває в країні та має не так уже й багато причин для переживань. На відміну від її директора.

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Затримали директора Собчак

За наявною інформацією, наразі тривають обшуки у її заміському будинку. Елітна нерухомість скандальної телеведучої та псевдожурналістки розташована у котеджному містечку "Гірки-8", що під Москвою. Напередодні ж правоохоронці затримали комерційного директора Собчак Кирила Суханова. Зробили це 25 жовтня, звинувативши його у здирництві.

Псевдожурналістка уже встигла побідкатися на ситуацію. За її словами, силовики в країні взялися за переслідування її людей. Мовляв, затримання Суханова – "черговий тиск на журналістику в країні". А до цього моменту в Росії з журналістикою усе було гаразд, так?

Знаючи усі ці навколоопозиційні рухи в Росії, ми не можемо достеменно сказати, що Собчак бодай щось загрожує. Щонайменше тому, що її мама, Людмила Нарусова, – не остання людина у державній думі. До слова, нещодавно вона вирішила заступитися за свою донечку. Мовляв, нікуди Ксенія не збирається емігрувати. І всі ці закиди, які лунають у сторону скандальної псевдожурналістки про отримання громадянства Ізраїля, – наклеп.

Хай там як, але за кордоном Собчак почувається максимально комфортно. Настільки, що вже встигла вляпатися в черговий скандал, продемонструвавши вкотре своє невігластво. Краще б уже продовжувала записувати дуетні пісні з Тіматі, чесне слово.

Собчак почала наїзди на грузинів

Раніше мережею розлетілося відео, яке відмінно демонструє, хто така Собчак, котра видає себе за ліберала. Вона, у традиційній собі манері, тупаючи ніжкою, вирішила добиватися своєї "правди". Так, вона намагалася увійти у Dedaena Bar, що у Тбілісі. Але зробити цього не змогла. Ні, там не було намальоване сіллю коло перед входом. Там було своєрідне "візове анкетування".

У ньому кожен гість мав підтримати вислів, що Владімір Путін – диктатор і окупант. Також поставити галочку навпроти пункту "Слава Україні!". Останнє страшенно обурило Собчак. Мовляв, для чого це взагалі ставити. І до чого у Грузії Україна?

На що ідеальною англійською мовою отримала відповідь, що Грузія й Україна – схожі держави. Обидві вони потерпали і потерпають від російської агресії. Собчак, яка прекрасно знає історію, вирішила у традиційній манері зіграти вар'ята. Але це їй мало що дало. Кілька хвилин дискусії розлетілися мережею та стали черговою демонстрацією того, що псевдожурналістка нічим не краща від тієї ж Скабєєвої та Сімоньян. Хоч і приховується під маскою лібералки.

Своїми думками з цього приводу поділився радник глави ОП Михайло Подоляк. Він наголосив, що Собчак – не лібералка. Вона – нарцис російського розливу. Псевдожурналістка лише продає своє его та ловить на цьому неабиякий хайп. Вона просто отримує задоволення від того, що її обговорюють. Адже їй потрібна увага. І Собчак прекрасно знає, що її можна досягнути лише завдяки скандалам.

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