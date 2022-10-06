Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше він відреагував на чутки про підготовку до нового вторгнення з Білорусі.

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Собчак – не лібералка, а нарцис

Подоляк зазначив, що Собчак – ніяка не лібералка, а нарцис російського розливу. Вона продає своє его і робить це хайпово. Люди, які дивились на те, що вона робить, і вважали, що в цьому є певна зрілість, були неправі. Це нарцисизм і не більше.

Тому вона заходить у Грузію і не розуміє, що вона не має права себе так поводити. Вона не розуміє, що таке свобода,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Собчак не розуміє, що таке свобода

Він продовжив, що грузинський ресторатор добре їй сказав, що це його рішення, адже ви не визнали, що 20% Грузії захопили в 2008 році, що ви вбивали грузин, і ми не хочемо вас бачити, бо ви всі несете за це відповідальність. Це його свобода. А Собчак говорить, що це вони будуть вирішувати, яким рівнем свободи володіти іншим.

"Для України принципово, що ти або розумієш, що є суверенна держава, яка сьогодні боронить свої землі. І це єдиний тип війни, який міжнародно визнаний. Ми маємо право робити все, що хочемо, захищаючи цю землю. Або є інший тип – абсолютно безмандатний неюридичний воєнний злочин під назвою "спеціальна воєнна операція",

– наголосив Подоляк.

Радник голови Офісу Президента України додав, що ті, хто вважають, що Росія має право на чиїсь території тощо, є пасивними співучасниками цього воєнного злочину.

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Росіяни не їдуть до України

Подоляк також розказав про те, що до України росіяни їхати не хочуть, тікаючи від мобілізації, оскільки вони не проти війни як такої, не проти Путіна. Це представники диванних військ, які хотіли дивитись по телевізору, як убиватимуть українців, але самі воювати не бажають.

Ці люди навіть з літерою "Z" їхали на кордони, й уже там знімали їх. Тому до нас вони й не могли приїхати, бо ми б до них певні питання мали. Вони б у нас отримали по 10 років за опосередковану участь у пропаганді саме геноцидного типу війни в Україні,

– підкреслив він.

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