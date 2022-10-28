Путін намагається ототожнити всіх росіян з наслідками агресії проти України. Про це 24 каналу розповів аналітик та політолог Олександр Морозов.

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Особливості промови

Експерт зазначив, що сама валдайська промова Путіна та її текст узяті "з маргінальних джерел кінця 1990-х – початку 2000-х років".

"Тоді різні автори, близькі до компартії у пострадянський період чи до якихось консервативних маргінальних російських публіцистів писали про те, що Путін тут виклав – прямо "слово в слово". Це просто якісь старі статті газети "Завтра" та дуже старі тексти кремлівських консервативних клубів", – пояснив оглядач.

Водночас у промові є один суттєвий момент, який прямо оголосив Путін, вважає він.

Путін не сказав нічого нового про гегемонію США, якісь плани побудови антиглобалістського інтернаціоналу з уявних союзників з країн "третього світу", якихось нейтральних країн – це не було так важливо. Важливо, що він сказав, що у Росії, незалежно від політичних поглядів, всі об'єднані страхом перед "зовнішньою загрозою",

– додав аналітик.

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Гіпертрофований страх

На думку Морозова, кремлівський диктатор сказав це "досить цинічно" і це одразу кинуло тінь на всю його попередню промову.

"Очевидно, що Путін опирається на соціологічні дані, які показують, що за всієї різниці розуміння майбутнього Росії те, на чому можна "грати" – це гіпертрофований страх перед "зовнішньою загрозою", який він використовує. Вся його валдайська промова була побудована цілком на педалюванні різних сторін цієї уявної "загрози", – підкреслив експерт.

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За його словами, тепер можна вважати, що Путін "на 90 відсотків торгує лише страхом "зовнішньої загрози".

До агресії проти України й після анексії Криму у Кремля зберігалася можливість грати "на різних клавішах" політичної клавіатури й навіть частково звертатися до якихось прогресивних кіл в Росії. Після агресії – у Кремля взагалі нічого не лишається. У них залишається одна клавіша на всьому роялі – "зовнішня загроза",

– переконаний політолог.

Він резюмував, це пов'язано також з тим, що весь "ліберальний освічений клас" біжить із країни під загрозою мобілізації, що всі бачать.

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