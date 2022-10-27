Путін також прокоментував свою можливу поїздку на саміт під час звернення до росіян 27 жовтня. За його словами, Росію точно представлятимуть на високому рівні.

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Байден не хоче бачитися з Путіним на саміті

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Байден не має наміру проводити бесіду віч-на-віч з Путіним під час візиту на саміт G20.

Президент сказав, що не має наміру сідати (за стіл переговорів – 24 канал) з Владіміром Путіним, і ось такою наразі є його позиція,

– зауважив Кірбі.

Раніше Байден також говорив, що не планує зустрічатися з Путіним. Однак таки була одна обставина, за якої ця зустріч могла б відбутися.

"У мене немає наміру зустрічатися з ним, але якби він прийшов до мене на G20 і сказав: "Я хочу поговорити про звільнення Ґрінер", я б зустрівся з ним", – заявив президент США.

Нагадаємо! Нещодавно Держсекретар США Ентоні Блінкен також пропонував Кремлю нові умови обміну американців Пола Вілана, якого звинуватили у шпіонажі, та баскетболістки Брітні Ґрінер, котру затримали в аеропорту за електронну сигарету з олією, яка містила екстракт коноплі.

За словами Кірбі, під час саміту Байден зосередиться на контактах із союзниками та партнерами.

"Президент пишається роботою, яку ми виконали в усьому світі для зміцнення альянсів і партнерств… Я думаю, що ви побачите, як президент Байден зосередиться на цьому", – підсумував координатор Ради нацбезпеки США.

Своєю чергою, Путін заявив, що поки думає, чи відвідуватиме на саміт. Під час свого звернення до росіян він подякував Індонезії за запрошення і зазначив, що "Росію обов'язково представлять на найвищому рівні". Проте кремлівський диктатор поки не знає, чи варто йому їхати.

Саміт G20 в Індонезії: коротко

Саміт країн "Великої двадцятки" відбудеться 15 – 16 листопада на індонезійському острові Балі. Цьогоріч Індонезія готується прийняти президентів України та Росії Володимира Зеленського і Владіміра Путіна. Однак вони поки не підтвердили своєї участі.

Зауважимо, що Україна офіційно відмовилася від переговорів з Росією, поки її президентом є Путін. Відповідне рішення РНБО вже затвердив глава держави.

Міжнародний оглядач Іван Яковина вважає, що до саміту Росія продовжить цинічні масовані атаки ракетами та дронами, щоб "випросити" в України хоч якесь перемир'я до 15 листопада.

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