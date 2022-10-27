Путин также прокомментировал свою возможную поездку на саммит во время обращения к россиянам 27 октября. По его словам, Россию будут точно представлять на высоком уровне.

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Байден не хочет видеться с Путиным на саммите

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Байден не намерен проводить беседу лицом к лицу с Путиным во время визита на саммит G20.

Президент сказал, что не намерен садиться (за стол переговоров – 24 канал) с Владимиром Путиным, и вот такова его позиция,

– заметил Кирби.

Ранее Байден также говорил, что не собирается встречаться с Путиным. Однако было одно обстоятельство, при котором эта встреча могла бы произойти.

"У меня нет намерения встречаться с ним, но если бы он пришел ко мне на G20 и сказал: "Я хочу поговорить об освобождении Гринер", я бы встретился с ним", – заявил президент США.

Напомним! Недавно Госсекретарь США Энтони Блинкен также предлагал Кремлю новые условия обмена американцев Пола Вилана, обвиненного в шпионаже, и баскетболистки Бритни Гринер, задержанной в аэропорту за электронную сигарету с маслом, содержащим экстракт конопли.

По словам Кирби, на саммите Байден сосредоточится на контактах с союзниками и партнерами.

"Президент гордится работой, которую мы проделали во всем мире для укрепления альянсов и партнерств… Я думаю, что вы увидите, как президент Байден сосредоточится на этом", – подытожил координатор Совета нацбезопасности США.

В свою очередь Путин заявил, что пока думает, будет ли посещать саммит. Во время своего обращения к россиянам он поблагодарил Индонезию за приглашение и отметил, что "Россию обязательно представят на самом высоком уровне". Однако кремлевский диктатор пока не знает, стоит ли ему ехать.

Саммит G20 в Индонезии: коротко

Саммит стран "Большой двадцатки" состоится 15 – 16 ноября на индонезийском острове Бали. В этом году Индонезия готовится принять президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Однако они пока не подтвердили свое участие.

Отметим, что Украина официально отказалась от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Соответствующее решение СНБО уже утвердил глава государства.

Международный обозреватель Иван Яковина считает, что до саммита Россия продолжит циничные массированные атаки ракетами и дронами, чтобы "выпросить" у Украины хоть какое-нибудь перемирие до 15 ноября.

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