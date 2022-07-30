Блинкен разговаривал с лавровым впервые после начала полномасштабной войны в Украине. В частности, они говорили об освобождении американцев, незаконно задержанных в России, и возобновлении экспорта украинского зерна.

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Кулеба разговаривал с Блинкеном

Глава украинского МИД рассказал, что 29 июля разговаривал с госсекретарем США. Блинкен рассказал ему об итогах своего разговора с министром иностранных дел россии.

Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом отношении и сосредоточились на следующих практических шагах, которые позволят Украине заставить российское вторжение провалиться.

– заметил Кулеба.

По словам Блинкена, он обсудил с лавровым несколько важных вопросов. Разговор был откровенным и прямым.

Госсекретарь предложил кремлю новые условия обмена американцев Пола Уилана, которого обвинили в шпионаже, и баскетболистки Бритни Гринер, задержанной в аэропорту за электронную сигарету с маслом, содержащим экстракт конопли.

Кроме того, Блинкен сообщил лаврову, что ожидает выполнения договоренности по экспорту украинского зерна Черным морем. Также он напомнил о громких заявлениях российского дипломата относительно "географических задач" и аннексии украинских территорий.

"Я дал понять лаврову, что эти планы никогда не будут признаны мировым сообществом. Мир никогда не признает аннексии", – подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь подытожил, что в случае аннексии украинских территорий на россию наложат дополнительные значительные санкции.

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