Країна-агресорка має намір провести чергові навчання "Гром" одразу після завершення навчань з ядерного стримування "Стійкий полудень", які почалися 17 жовтня та триватимуть до 30 жовтня.

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Що передбачає навчання "Гром"

Точних строків проведення навчань поки не озвучували. Тим паче, як йдеться у матеріалі Defense Express, Кремль має заздалегідь попередити про них, щоб це не виглядало як ядерна атака.

Як зазначають, під час навчань запуски відбудуться з трьох підводних ракетоносіїв, гіперзвукових ракет, балістичних міжконтинентальних ракет наземного базування, запуски з літаків стратегічної авіації, а також випробувальний пуск РС-28 "Сармат".

Будь-які пуски не означають використання ядерного озброєння,

– йдеться у повідомленні.

З огляду на перелік сил та засобів, ключовим районом випробувань стане північ країни.

Чим закінчились останні ядерні навчання в Росії

Останні ядерні випробування відбулись в Росії ще у 1990 році. Під час їхнього проведення був здійснений підземний груповий підрив 8 зарядів загальною потужністю у 70 кілотонн. З цього часу у Росії офіційно не проводили випробувань ядерних зарядів.

Як повідомляють, російські військові перевіряють готовність міжконтинентальних балістичних ракет, строки експлуатації яких вже давно перевищили всі норми.

Серед таких – випуск Р-36М2 "Воевода", який завершився з розпадом СРСР, а їхній максимальний строк використання був оцінений до 2005 року, після чого був "продовжений" до 2020 року.

Перевірка реальної готовності проходить шляхом відстрілу найстарішої ракети. Такою вважається УР-100Н (РС-18), яку випустили ще до 1985 року. Крім того, ракети "Тополь" (були на озброєнні у 80-х роках) були модернізовані до "Тополь-М" у середині 90-х. Росія у своєму запасі має близько 170 одиниць нової модернізації "Тополя" під назвою "Ярс".

Чи витримають навчання російські "аналоговнєтні" боєприпаси

За даними Defense Express, 88 російських ракет були вироблені понад 30 років тому, 78 одиниць близько – 20 років тому, що становить маже 50% всього арсеналу. Аналогічна ситуація стосується й балістичних ракет підводного базування.

Стан ядерних боєприпасів – головна прична проведення підземних ядерних випробувань. Адже строки зберігання такої зброї значно коротші, ніж у звичайної.

Яка ймовірність ядерної війни в Україні: думки експертів

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