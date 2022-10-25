Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала. За його словами, Кремль намагається покращити свої позиції на фронті в Україні не якістю, а кількістю.

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У яких країнах Росія може завоювати бойовиків

Як зазначив Бочкала, окупанти справді можуть завербувати бойовиків у країнах Близького Сходу.

Припустимо, росіяни привезуть когось з Сирії та Ємену. Або навіть Афганістану, де таліби, можливо, вже відпочили від війни,

– сказав військовий оглядач.

Він припустив, що певна кількість бойовиків можуть погодитися на пропозицію Росії, оскільки більше нічого не вміють робити, окрім як воювати.

Що чекає на російських найманців в Україні

Однак, за словами Бочкали, якщо іноземні найманці приїдуть в Україну, вони опиняться у дуже невигідних умовах.

По-перше, наближається зима, а бойовики з Близького Сходу навіть не знають, що таке сніг і мороз. Військовий оглядач зазначив, що ці люди ніколи не стикалися з такими природними явищами.

По-друге, в Україні вони опиняться в незрозумілих для себе обставинах. Бочкала додав, що навіть методи ведення війни на фронті у нас зовсім інші.

Чи зможуть іноземні бойовики допомогти росіянам

Військовий оглядач наголосив, що на Близькому Сході, зокрема в Іраку та Сирії, зазвичай відбувалися теракти або сутички зі стрілецькою зброєю.

А в Україні такий театр бойових дій, що це просто квиток в один кінець (для бойовиків – 24 канал). Тому я не вірю у здатність бойовиків з Близького Сходу якось суттєво

допомогти росіянам,

– сказав Бочкала.

Інша справа, коли йдеться про фахівців вузьких сфер. Наприклад, іранських інструкторів, які приїжджають в Україну і вчать росіян керувати дронами, справді можна вважати певним підсиленням для Росії.

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"А якщо це буде купка чоловіків, які можуть лише тримати автомат в руках, то особливої допомоги вони не принесуть. Це ж не якісь "рембо чи "термінатори". Це такі самі люди, й кулі можуть вражати їхні тіла", – зауважив військовий оглядач.

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