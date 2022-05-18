Тож навряд чи Путін узагалі на це наважиться. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін.

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Я вважаю, що ядерна зброя йому (Путіну – 24 канал) вже не допоможе. Це питання вже "відіграли",

– заявив правозахисник.

За його словами, країни Заходу вже дали чітко зрозуміти, які наслідки чекають на главу Кремля, якщо він раптом вдасться до застосування цієї зброї. У такому разі вони застосують усі можливі важелі, які взагалі існують проти Росії.

Тож, на думку Фейгіна, певну "форму стримування" вже застосували.

"Тому я думаю, що вони (росіяни – 24 канал) будуть застосовувати якусь комбіновану історію. Тобто, будуть погрожувати, підкупляти, використовуватимуть сили на Заході, які схильні до компромісів. Працюватимуть з тим же Макроном та Берліном, щоб ті тиснули на Київ", – вважає Фейгін.

Він також додав, що не виключав би того факту, що Москва може знайти союзників у питанні звершення війни.

Яка ймовірність, що Путін застосує ядерну зброю

Нещодавно голова комітету з міжнародних відносин Сенату США заявив, що Путін може вдатися до застосування ядерної зброї через військові успіхи України.

Президент Байден неодноразово наголошував – застосування хімічної або ядерної зброї буде мати дуже і дуже серйозні наслідки для Росії й особливо для президента Путіна.

Тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін заявила, що сподівається, що Росія не наважиться на цей крок.

Разом з тим, на думку експертів, китайці впливають на Володимира Путіна, щоб той не почав ядерну війну. Навіть попри те, що Китай посідає нейтральну позицію у війні Росії проти України.

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