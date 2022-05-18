Так что вряд ли Путин вообще на это решится. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин.
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Я считаю, что ядерное оружие ему (Путину – 24 канал) уже не поможет. Этот вопрос уже "отыграли",
– заявил правозащитник.
По его словам, страны Запада уже дали четко понять, какие последствия ждут главу Кремля, если он вдруг прибегнет к применению этого оружия. В таком случае они применят все возможные рычаги, которые вообще существуют против России.
Поэтому, по мнению Фейгина, определенную "форму сдерживания" уже применили.
"Поэтому я думаю, что они (россияне – 24 канал) будут применять какую-то комбинированную историю. То есть, будут угрожать, подкупать, использовать силы на Западе, которые склонны к компромиссам. Будут работать с тем же Макроном и Берлином, чтобы те давили на Киев", – считает Фейгин.
Он также добавил, что не исключал бы того факта, что Москва может найти союзников в вопросе свершения войны.
Какова вероятность, что Путин применит ядерное оружие
- Недавно глава комитета по международным отношениям Сената США заявил, что Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия из-за военных успехов Украины.
- Президент Байден неоднократно отмечал – применение химического или ядерного оружия будет иметь очень серьезные последствия для России и особенно для президента Путина.
- Временно поверенная в делах США Кристина Квин заявила, что надеется, что Россия не решится на этот шаг.
- Вместе с тем, по мнению экспертов, китайцы влияют на Владимира Путина, чтобы тот не начал ядерную войну. Даже несмотря на то, что Китай занимает нейтральную позицию в войне России против Украины.
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