Во время совместного брифинга с президентом Греции Екатериной Сакелларопулой Зеленский рассказал, поедет ли на саммит, если там будет Путин, сообщает 24 канал.

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Зеленский сказал, поедет ли на саммит, если там будет Путин

Президент отметил, что не следит за участием других политиков в саммите "Большой двадцатки".

Позиция моя личная и позиция Украины была в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как будет в будущем,
– сказал Зеленский.

Он добавил, что 3 ноября разговаривал с президентом Индонезии и в очередной раз получил приглашение на саммит.

"Посмотрим. Несколько дней осталось (до саммита – 24 канал)", – подытожил Зеленский.

Смотрите брифинг Зеленского и президента Греции: видео

Коротко о саммите "Большой двадцатки"

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