Во время совместного брифинга с президентом Греции Екатериной Сакелларопулой Зеленский рассказал, поедет ли на саммит, если там будет Путин, сообщает 24 канал.

К теме Стоит ли Зеленскому посетить саммит G20 для встречи с Путиным: ответ Офиса Президента

Зеленский сказал, поедет ли на саммит, если там будет Путин

Президент отметил, что не следит за участием других политиков в саммите "Большой двадцатки".

Позиция моя личная и позиция Украины была в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как будет в будущем,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что 3 ноября разговаривал с президентом Индонезии и в очередной раз получил приглашение на саммит.

"Посмотрим. Несколько дней осталось (до саммита – 24 канал)", – подытожил Зеленский.

Обратите внимание! Саммит G20 состоится 15 – 16 ноября. Путин пока не подтвердил своего участия, однако сказал, что Россию "представят на высоком уровне".

Смотрите брифинг Зеленского и президента Греции: видео

Коротко о саммите "Большой двадцатки"

Президент США Джозеф Байден также не хочет видеться на саммите "Большой двадцатки" с кремлевским диктатором.

Отметим, что ранее Украина официально отказалась от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Соответствующее решение СНБО утвердил Зеленский.

Международный обозреватель Иван Яковина считает, что до саммита Россия будет продолжать прибегать к циничным массированным атакам ракетами и дронами. Это оккупантам нужно для того, чтобы "выпросить" у Украины хоть какое-нибудь перемирие до 15 ноября.

Стоит посмотреть – российские офицеры массово погибают в Украине: видео