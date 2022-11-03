Про це розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що звільнити вдалося 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта.

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Звільнені захисники мали поранення

Єрмак розповів, що 3 листопада вдалося повернути з російського полону бійців ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійців та 74 воїнів, які захищали "Азовсталь". Деякі з них летіли вертольотом у Маріуполь як добровольці, щоб рятувати життя і воювати за місто.

Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла,

– додав голова ОП.

Він зазначив, що серед звільнених бійців є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, а також з інфікованими ранами.

"Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні. Держава зробить все необхідне, щоб допомогти кожному з них", – заявив Єрмак.

Він подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за якісну роботу та всій команді, яка займається обмінами військовополонених.

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Бійці вже отримують медичну допомогу

Представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону розповів, що звільнених бійців, які перебували в найважчому стані швидкі доставили до лікарень, а декого – навіть до реанімації.

Наші звільнені захисники вже отримали можливість зв'язатися з рідними та отримали перші пакунки з речами,

– зазначив представник ГУР.

За його словами, це був важкий обмін, адже мовиться про поранених, які повинні бути не обміняними, а просто повернутими додому. Навіть в таких випадках Росія не дотримується ні Міжнародного права, ні моралі.

"В цьому обміні більша частина – це поранені. Серед них є люди в дуже важкому стані. Є ампутанти, люди з хронічними захворюваннями. Частина цей стан отримали, перебуваючи в російському полоні", – додав Юсов.

Він підсумував, що захисникам вже надають всю необхідну допомогу. Попереду на них чекає довгий процес відновлення.

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