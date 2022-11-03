Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что освободить удалось 6 офицеров, 101 рядового и сержанта.

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Освобожденные защитники получили ранения

Ермак рассказал, что 3 ноября удалось вернуть из российского плена бойцов ВСУ, ВМС, ТРО, ГПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардейцев и 74 воинов, защищавших "Азовсталь". Некоторые из них летели вертолетом в Мариуполь, как добровольцы, чтобы спасать жизнь и воевать за город.

Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела,

– добавил глава ОП.

Он отметил, что среди освобожденных бойцов есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, а также с инфицированными ранами.

"Также есть раненый боец в результате взрыва в Еленовской колонии. Многие из наших ребят получили ранения еще в марте. Государство сделает все необходимое, чтобы помочь каждому из них", – заявил Ермак.

Он поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за качественную работу и всю команду, которая занимается обменами военнопленных.

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Бойцы уже получают медицинскую помощь

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона рассказал, что освобожденных бойцов, которые находились в самом тяжелом состоянии, скорые доставили в больницы, а некоторых – даже в реанимацию.

Наши освобожденные защитники уже получили возможность связаться с родными и получили первые свертки с вещами,

– отметил представитель ГУР.

По его словам, это был тяжелый обмен, ведь речь идет о раненых, которые должны быть не обменяны, а просто возвращены домой. Даже в таких случаях Россия не соблюдает ни Международное право, ни мораль.

"В этом обмене большая часть – это раненые. Среди них люди в очень тяжелом состоянии. Есть ампутанты, люди с хроническими заболеваниями. Часть это состояние получили, находясь в российском плену", – добавил Юсов.

Он подытожил, что защитникам уже оказывают всю необходимую помощь. Впереди их ждет долгий процесс восстановления.

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