Нещодавно Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Україна може розраховувати на поставки електроенергії з Європи.

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Перший крок був зроблений ще в березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи, у чому багато хто сумнівався. У цій системі електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС,

– додала єврокомісарка.

Велике "але"

За словами Андрія Закревського, експерта з енергетичних питань, якими він поділився з 24 каналом, говорити за імпорт та експорт електроенергії фактично не можливо, адже в Україні ще й досі немає балансу електроенергії, а відповідно, немає інформації скільки потужності наша держава використовує.

Андрій Закревський Експерт з енергетичних питань В Україні відсутній баланс енергетики, і я вже навіть не знаю скільки це триває часу. Наприклад, пересічний громадянин може зайти в міжнародну енергетичну агенцію і подивитися подобово енергетичний баланс будь-якої європейської країни. І лише показників України там немає. У нас скільки разів змінюється влада, а це питання досі не вирішене.

Через те, що відсутній опублікований баланс подобової енергетики, немає даних про те, скільки в Україні доступних кіловат-годин, також скільки вони коштують на кожному виду генерації, доцільність імпорту та експорту електроенергії зникає.

Імпорт не змінить ситуації в Україні

Як розповідає Олег Попенко, експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, в України є технічні можливості імпортування. Проте у нас немає можливості імпортовану електроенергію розподілити по всій території України. Це перший чинник.

Другий – країни-сусіди, такі як Польща чи Словаччина, не можуть імпортувати нам електроенергію через те, що самі дефіцитні.

– країни-сусіди, такі як Польща чи Словаччина, не можуть імпортувати нам електроенергію через те, що самі дефіцитні. Третій – якщо все-таки відбудеться імпорт електроенергії, то ми можемо лише очікувати на аварійне надання струму, щоб вберегти Україну від блекауту.

– якщо все-таки відбудеться імпорт електроенергії, то ми можемо лише очікувати на аварійне надання струму, щоб вберегти Україну від блекауту. Четвертий – вартість європейської електроенергії на 70 – 80% дорожча, ніж українська. Відповідно ціни за світло будуть шалені.

Олег Попенко Експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Імпорт електроенергії не є актуальним на сьогодні. Він не врятує Україну.

Не вистачає устаткування для ремонту: що це означає для населення

У ДТЕК заявили, що устаткування для ремонту критично не вистачає, а масовані атаки продовжуються.

Ситуація з обладнанням є досить не простою. Термін виготовлення обладнання для трансформаторних підстанцій на заводах становить від пів року. Це мінімум. Інше ж обладнання виготовляється в межах 3-4 місяців,

– додає Попенко.

Це означає, що ситуація зі світлом в Україні не покращиться. Будуть відключення електроенергії й надалі. А чим більше буде прильотів від росіян, тим гірше для населення. Відключення у такому разі можуть бути не по 2 – 4 години, а від 4 до 10 годин.

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Чим може допомогти кожен

Українці повинні зрозуміти, що зараз усім варто зменшити споживання електроенергії. Це стосується скорочення у пікові години – 6:00-11:00 та 17:00-23:00. Також, у кожному регіоні вводять графіки відключень для населення.



Як розумно користуватися енергоємними приладами / Інфографіка 24 каналу

Звикнути до зменшення вуличного освітлення;

Вимикайте всі зайві електроприлади й прилади, які багато споживають – мікрохвильовки, бойлери, чайники, кондиціонери, електрообігрівачі, електроплити, пральні машини, електродуховки, кавоварки, праски, посудомийки, порохотяги, комп'ютери, телевізори;

Економити світло допомогає двозонний лічильник. Проте в Україні вимикають світло не тільки вдень, але й вночі. А перевага лічильника про який йде мова у тому, що саме вночі тариф на світло менший, ніж зазвичай. Таким чином, переваги двозонного лічильника стали майже мізерні.

За приклад розумного використання світла завжди ставлять європейців, які навчилися використовувати прості правила енергоефективності. Але як розповідає Олег Попенко, європейці цього не навчились, їх навчили. Крім того, в них не двозонні, а трьохзонні лічильники. Це виважена та грамотна тарифна політика.

Перевагою таких лічильників є те, що під час пікових навантажень, коли всі масово використовують електроенергію, а це з 7 по 10 ранку – ціна на електроенергію на 50% дорожча від звичайної. З 17 по 22 години – такий же тариф.

Проблема у тому, що в Україні двозонні лічильники встановлені у 25 – 30% населення, а трьохзонних взагалі немає. У нас немає і тарифної політики "чим більше споживаєш, тим більше сплачуєш". Все навпаки. Чому люди, які мають кошти на палаци та облаштування їх усіма електричними приладами, мають сплачувати стільки ж, скільки бабуся, якій 80 років, і вона економить кожен кіловат,

– додає Олег Попенко.