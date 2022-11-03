Субсидії цьогоріч
Середній розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг під час опалювального сезону складатиме від 1,7 до 1,8 тисячі гривень на місяць.
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Скільки розраховують отримати субсидію
За житловими субсидіями щотижня додатково звертається в середньому 15 – 20 тисяч домогосподарств. Зі слів заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка – це нормальна практика, враховуючи попередні періоди, коли кількість таких звернень могла сягати 30 тисяч.
З них близько 220 тисяч знаходиться на тимчасово-окупованих територіях або там, де органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування не мають можливість виконувати свої функції,
– сказав Музиченко.
Як розраховують субсидію й на який термін
Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг та обсягом обов’язкового платежу. Отже, знаючи дохід сім’ї, а також членів сім’ї, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу й орієнтовний розмір субсидії. Також зауважимо, що житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.