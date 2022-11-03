Середній розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг під час опалювального сезону складатиме від 1,7 до 1,8 тисячі гривень на місяць .

Варто ознайомитись Субсидії тепер по-новому: як оформити й куди звертатись

Скільки розраховують отримати субсидію

За житловими субсидіями щотижня додатково звертається в середньому 15 – 20 тисяч домогосподарств. Зі слів заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка – це нормальна практика, враховуючи попередні періоди, коли кількість таких звернень могла сягати 30 тисяч.

Зверніть увагу! Сьогодні 2,4 мільйона домогосподарств отримують житлові субсидії. Щоб дізнатись який розмір субсидії вам призначили, натисніть тут.

З них близько 220 тисяч знаходиться на тимчасово-окупованих територіях або там, де органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування не мають можливість виконувати свої функції,

– сказав Музиченко.

Як розраховують субсидію й на який термін

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг та обсягом обов’язкового платежу. Отже, знаючи дохід сім’ї, а також членів сім’ї, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу й орієнтовний розмір субсидії. Також зауважимо, що житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.