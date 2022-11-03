Средний размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг во время отопительного сезона составит от 1,7 до 1,8 тысячи гривен в месяц .

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Сколько рассчитывают получить субсидию

За жилищными субсидиями еженедельно дополнительно обращается в среднем 15 – 20 тысяч домохозяйств. По словам заместителя министра социальной политики Украины Виталия Музыченко – это нормальная практика, учитывая предыдущие периоды, когда количество таких обращений могло достигать 30 тысяч.

Обратите внимание! Сегодня 2,4 миллиона домохозяйств получают жилищные субсидии. Чтобы узнать размер субсидии, которую вы назначили, нажмите здесь.

Из них около 220 тысяч находится на временно оккупированных территориях или там, где органы исполнительной власти или органы местного самоуправления не имеют возможности выполнять свои функции,

– сказал Музыченко.

Как рассчитывают субсидию и на какой срок

Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг и объемом обязательного платежа. Следовательно, зная доход семьи, а также членов семьи можно самостоятельно рассчитать размер обязательного платежа и ориентировочный размер субсидии. Также заметим, что жилищная субсидия рассчитывается раздельно на отопительный и неотапливаемый сезоны.