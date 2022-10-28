Субсидия по-новому

Теперь назначение, начисление и выплаты жилищных субсидий будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.

С 1 октября уже производятся выплаты;

А с 1 декабря заработает подача заявлений на назначение субсидий в Пенсионный фонд.

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Обратите внимание, граждане, которым назначена помощь, по-прежнему будут получать выплаты на свой банковский счет или по почте.

Переназначат ли субсидию автоматически

Если домохозяйство получало субсидию и в течение года ничего не изменилось, то снова обращаться в уполномоченные органы не нужно.

Граждане, получавшие субсидии в прошлом отопительном сезоне, автоматически получат их и в этом году без повторного обращения.

Однако жилищная субсидия не будет назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту фактического жительства.

Те, кто впервые будет обращаться за получением субсидии, должны подать заявление не позднее двух месяцев с начала отопительного сезона. Если это будет сделано не в указанные сроки, то жилищная субсидия будет назначена не с начала отопительного сезона, а с месяца подачи заявления и декларации.

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Что делать, чтобы не потерять субсидию

Потерять субсидию можно из-за задолженности за коммунальные услуги более 3 месяцев. Если гражданин находится за границей, право на субсидию не теряется, но только на период военного положения в Украине и двух месяцев после его прекращения или отмены.

Возможность оформить субсидию есть, даже если возникла задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. Жилищная субсидия будет назначена с начала отопительного сезона, если в течение двух месяцев потребитель предоставит один из следующих документов:

документальное подтверждение уплаты задолженности;

заключен договор о ее реструктуризации;

определение об открытии производства по делу об обжаловании задолженности в судебном порядке.

Если же документы будут поданы позже чем через два месяца после начала отопительного сезона, то субсидия будет назначена с месяца поступления этих документов.

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