Субсидія по-новому

Тепер призначення, нарахування і виплати житлових субсидій здійснюватиме Пенсійний фонд України.

З 1 жовтня вже здійснюються виплати;

А з 1 грудня запрацює подача заяв на призначення субсидій у Пенсійний фонд.

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Зверніть увагу, громадяни, яким призначено допомогу, як і раніше, отримуватимуть виплати на свій банківський рахунок або через пошту.

Чи перепризначать субсидію автоматично

Якщо домогосподарство одержувало субсидію і впродовж року нічого не змінилося, то знову звертатися до уповноважених органів не потрібно.

Громадяни, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, автоматично отримають їх і цього року без повторного звернення.

Проте, житлова субсидія не призначатиметься одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за місцем фактичного проживання.

Ті, хто вперше звертатимуться за отриманням субсидії, повинні подати заяву не пізніше ніж протягом двох місяців з початку опалювального сезону. Якщо ж це буде зроблено не у вказані терміни, то житлова субсидія буде призначена не з початку опалювального сезону, а з місяця подання заяви і декларації.

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Що робити, щоб не втратити субсидію

Втратити субсидію можна через заборгованість за комунальні послуги у понад 3 місяці. Натомість якщо громадянин перебуває за кордоном, право на субсидію не втрачається, але лише на період воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування.

Можливість оформити субсидію все ж є, навіть якщо виникла заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг. Житлова субсидія буде призначена з початку опалювального сезону, якщо впродовж двох місяців споживач надасть один з таких документів:

документальне підтвердження сплати заборгованості;

укладений договір про її реструктуризацію;

ухвала про відкриття провадження у справі щодо оскарження заборгованості в судовому порядку.

Якщо ж документи будуть подані пізніше ніж за дві місяці після початку опалювального сезону, то субсидію буде призначено з місяця надходження цих документів.

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