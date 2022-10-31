Мовиться про Чехію. Нині, 31 жовтня, Україна та Чехія підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

Сьогодні, 31 жовтня, в Україну завітав прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала. Він зустрівся з Володимиром Зеленським та пообіцяв, що Чехія продовжуватиме надавати Україні військову та гуманітарну допомогу.

Прем'єр Чехії підтримує вступ України до НАТО

Під час зустрічі сторони підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України. Документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чехією в межах стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

У декларації висловлено підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також підтверджено відданість політиці "відкритих дверей" НАТО.

Володимир Зеленський наголосив, що це – перший документ, який підписує Україна з метою прискорення євроатлантичної інтеграції.

Ми зафіксували цією декларацією, що посилюватимемо співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, щоб ми стали повноправним членом Альянсу щойно дозволять умови,

– сказав президент.

Він додав, що українська сторона працюватиме над тим, щоб такі спільні декларації були підписані й з іншими державами – членами НАТО.

Чехія пообіцяла Україні суттєву підтримку

У декларації окремо відзначено намір Чеської Республіки продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки Україні.

Зокрема Фіала заявив, що:

Чехія надаватиме військову та оборонну підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно,

Також Чехія схвалила програму на 3 мільярди євро для економічної допомоги наші країні.

Крім цього, Фіала повідомив, що надасть генератори та енергетичне обладнання, щоб допомогти енергетичному сектору нашої держави.

Ми мали змогу обговорити дуже конкретні речі у співпраці на найближчі місяці, зокрема у сфері енергетики та оборони,

– сказав Петр Фіала.

Він зауважив, що це буде вигідно обом країнам.