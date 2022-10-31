Речь идет о Чехии. Сегодня, 31 октября, Украина и Чехия подписали Совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.
Премьер Чехии поддерживает вступление Украины в НАТО
Сегодня, 31 октября, Украину посетил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Он встретился с Владимиром Зеленским и пообещал, что Чехия будет продолжать оказывать Украине военную и гуманитарную помощь.
Во время встречи стороны подписали Совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины. Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Чехией в рамках стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора.
В декларации высказана поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также подтверждена приверженность политике "открытых дверей" НАТО.
С подписанием документа на уровне Президента Украины и Премьер-министра Чехии зафиксирована поддержка чешской стороной перспективы обретения Украинским государством членства в НАТО только что позволят условия,
– говорится в сообщении.